Отказались ехать на СВО. На Камчатке 10 военных осудили за уклонение от службы

Трое контрактников по решению суда получили условные сроки за неявку в воинскую часть без уважительной причины. Один из них получил два года условно, второй - два с половиной, а третий - три года.

Еще один военный-контрактник получил реальный срок - пять с половиной лет в колонии общего режима. Все осужденные признали свою вину и выразили желание отправиться на СВО.

Еще шестеро военнослужащих были осуждены за отказ участвовать в боевых действиях и ехать в зону СВО в период мобилизации. Все они получили более двух лет в колонии-поселении.

Ранее стало известно, что на Сахалине приговорили к шести годам колонии общего режима офицера, сбежавшего из расположения части в Донецкой Народной Республике. Осужденного также лишили воинского звания. По данным следствия, он ушел в самоволку в марте 2023 года и отсутствовал почти полгода. В сентябре он самостоятельно явился в свою воинскую часть в Южно-Сахалинске.