21 января 2024, 00:55

Отказались ехать на СВО. На Камчатке 10 военных осудили за уклонение от службы

РИА «Новости»
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Гарнизонный военный суд осудил 10 военнослужащих за отказ ехать в зону проведения специальной военной операции и уклонение от службы. Подсудимые на Камчатке получили условные и реальные сроки. Приговоры опубликовали на официальном сайте суда.

Трое контрактников по решению суда получили условные сроки за неявку в воинскую часть без уважительной причины. Один из них получил два года условно, второй - два с половиной, а третий - три года.

Еще один военный-контрактник получил реальный срок - пять с половиной лет в колонии общего режима. Все осужденные признали свою вину и выразили желание отправиться на СВО.

Еще шестеро военнослужащих были осуждены за отказ участвовать в боевых действиях и ехать в зону СВО в период мобилизации. Все они получили более двух лет в колонии-поселении.

Ранее стало известно, что на Сахалине приговорили к шести годам колонии общего режима офицера, сбежавшего из расположения части в Донецкой Народной Республике. Осужденного также лишили воинского звания. По данным следствия, он ушел в самоволку в марте 2023 года и отсутствовал почти полгода. В сентябре он самостоятельно явился в свою воинскую часть в Южно-Сахалинске.

Суд Военные Приговоры Камчатка
21 января 2024, 00:41
«Не следили за котом». Запашный — о хозяевах выброшенного из поезда кота Твикса
РИА «Новости»
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Хозяева кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда дальнего следования, частично виноваты в его гибели. Об этом в интервью News.ru рассказал дрессировщик и генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

По его словам, никто не сказал о том, что хозяева животного оставили кота одного, пусть и на какое-то время.

«Хозяева не следили за котом, а это переезд, мы прекрасно знаем, как устроен тамбур. В конце концов, если не проводница, то кот сам мог бы выпрыгнуть», - объяснил он.

При этом и с проводницы, выбросившей кота на мороз, не стоит снимать ответственность. Также не помешало бы спросить у женщины, «что у нее в голове, как она воспитывает детей».

Проводница выпустила кота Твикса из вагона на перрон во время остановки в Кирове. Животное, как выяснилось, выбралось из переноски, причем ее кто-то открыл. Кота искали в Кирове ночью и днем 20 января, в поисковой операции участвовали более пяти тысяч человек.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина предложила установить коту Твиксу памятник в Кирове.

Смертность Цирки Коты Россия Животные
21 января 2024, 00:13
Школьников кормили хлебом с осколками в Нижнем Тагиле
РИА «Новости»
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Родители в Нижнем Тагиле пожаловались на то, что в столовой одной из местных школ детям подали хлеб со стеклом. Об этом сообщило издание 66.ru.

Как рассказала мать одной из учениц, ее дочь стала жевать хлеб и подумала, что ей попался твердый сахар. Однако в продукте оказалось стекло. Первоклассница показала его работникам столовой, но те не стали реагировать.

Дома девочка пожаловалась бабушке на боль в горле и желудке. После этого вызвали скорую помощь. На данный момент жизни ребенка ничего не угрожает.

По словам родительницы, в день случившегося врача в школе не было. Однако администрация учреждения заверила, что специалист находился на месте, но к нему никто не обращался.

По данным регионального Следственного комитета, правоохранители организовали проверку сообщений о том, что в одной из школьных столовых детям якобы дали хлеб с фрагментами стекла. В ходе проверки выяснят, был ли причинен школьникам вред здоровью.

Ранее школьника из Московской области госпитализировали с отравлением после съеденной шоколадки.

Ему стало плохо прямо на уроке.

Дети Школы Школьники Продукты
20 января 2024, 23:39
«Огромное испытание». Бакальчук впервые обратилась к клиентам Wildberries после пожара
РИА «Новости»
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Основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук впервые публично прокомментировала пожар на складе компании в Санкт-Петербурге, который произошел 13 января. Видеообращение опубликовали в Telegram-канале компании.

На ролике Бакальчук выразила слова благодарности партнерам, продавцам и клиентам за поддержку.

«Самое главное, что все живы. Для меня лично и для всей нашей компании это огромное испытание. Благодаря вашей поддержки мы станем сильнее и с честью пройдем этот путь», - сказала она По словам главы Wildberries, сейчас сотрудники компании в круглосуточном режиме работают над восстановлением логистической инфраструктуры, чтобы выполнить все обязательства.

Склад Wildberries сгорел в Шушарах 13 января. Площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров. Спасатели ликвидировали открытое горение только на следующий день. Все сотрудники склада успели эвакуироваться. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Общий ущерб от пожара составил около 10 миллиардов рублей. Wildberries планирует реконструировать поврежденное здание в Шушарах.

Санкт-Петербург Уголовное дело Пожары Татьяна Бакальчук Маркетплейсы
20 января 2024, 22:52
Иностранцы восхитились россиянкой, кормящей тигра с рук
РИА «Новости»
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Видео, на котором  президент АНО «Хоспис для крупных кошек „Дом тигра“ Яна Олейник будит спящую в лесу тигрицу и кормит ее с рук, распространилось в социальных сетях. Ролик вызвал восхищение у иностранцев. Об этом сообщил в своем Telegram-канале телеканал РЕН ТВ.

Иностранные пользователи обсудили поступок женщины, отметив, что кормление тигра с рук является «самой русской вещью», которую можно увидеть.

«Русские учат нас, что каждое животное должно быть поглажено», - написали комментаторы.

По словам Олейник, тигрица Камри страдает эпилепсией и глухотой, она нуждается в лечении. Волонтеры за ней ухаживают и дважды в день дают таблетки.

Ранее пресс-служба центра «Амурский тигр» сообщила, что обнаруженная на трассе в Хабаровском крае тигрица скончалась. Ее нашли на дороге 2 января. По предварительной информации, животное сбила машина, водитель которой скрылся с места ДТП. Тигрицу пытались спасти, но шансов было мало, так как ее нашли не только травмированной, но и в очень истощенном состоянии и больной.

Видео, на котором президент АНО «Хоспис для крупных кошек „Дом тигра“ Яна Олейник будит спящую в лесу тигрицу и кормит ее с рук, распространилось в социальных сетях. Ролик вызвал восхищение у иностранцев. Об этом сообщил в своем Telegram-канале телеканал РЕН ТВ.

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