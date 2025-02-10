Отказ прививаться от коронавируса признали законным основанием для отстранения от работы

«Это следует из его отказного определения, которое он дал по жалобам Наталии Орловой из Санкт-Петербурга и Евгения Моканца из Приморья. Оба впервые обратились в суды в 2021 году», - заявили в материале.

Дела россиян рассматривали в Конституционном суде. Жительница Санкт-Петербурга работала в сфере социального обслуживания, а Евгений Моканц был сотрудником транспортной компании. Обоих отстранили от работы без сохранения заработной платы, аргументируя это отказом прививаться от коронавируса в 2021 году.

Суд признал решения работодателей аргументированными, так как, по принятому главным государственным санитарным врачом Санкт-Петербурга постановлению все сотрудники сферы обслуживания допускались на рабочие места только после вакцинации от коронавируса. Аналогичные меры действовали и в Приморском крае.

Ранее кандидат биологических наук Андрей Девяткин заявил, что вакцины первого поколения продолжают демонстрировать свою эффективность в борьбе с современными вариантами коронавируса, включая новый штамм ХЕС. Хотя они работают менее эффективно, их все еще удеется применять для замедления распространения заболевания.