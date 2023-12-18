Отель в Миллерово отказался пускать солдат из-за курения и недовольства других постояльцев

Организатор перевозок рассказала, что ее водитель встретил в аэропорту трех военнослужащих после отпуска. Им забронировали трехместный номер в отеле в притаможенной зоне Миллерово, чтобы переночевать и поехать дальше - бойцы собирались вернуться на службу. Когда около полуночи солдаты приехали в отель, их не пустили.

«Территория была закрыта, водитель позвонил администратору. И она спросила, военные это либо гражданские люди. <…> И она ответила категорическим нет, сказав, что военных они не обслуживают», - сказала женщина.

По ее словам, военнослужащие приехали трезвыми, опрятными и не собирались устраивать скандалов - только спать. Предоплату им вернули.

Позднее администратор отеля подтвердила журналистам, что военнослужащих старались не заселять, потому что, узнав о таких постояльцах, туда отказывались заезжать гости с детьми. Бывшие клиенты - военные, по словам женщины, плохо себя вели - курили в номерах и оставляли много мусора. С тех пор их перестали пускать.

В Крыму автосервис-самострой отказался обслуживать военных, сообщил RT. Его демонтировали.