22 января 2024, 19:03

Отель «Метрополь» и гостиницы «Азимут» передали в управление Росимущества

РИА «Новости»
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Юридические лица отеля «Метрополь» и гостиничной сети «Азимут» передали в управление Росимущества. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные СПАРК.

Принадлежащие банкирам Александру Клячину и Алексею Хотину активы перешли под контроль дочки Росимущества, АО «Управляющая компания». Такое решение вынес суд в рамках дела по иску Генпрокуратуры к Хотину, в котором Клячина признали соответчиком.

Бизнесменов обвинили в мошенничестве и уклонении от уплаты налога на добычу полезных ископаемых. В суде установили, что принадлежащие Хотину структуры создавали фиктивные соглашения о купле-продажи нефти, не уплачивали налоги и переводили выручку на счета подконтрольных лиц.

В декабре 2023 года государственное обвинение попросило назначить Хотину девять лет и 10 месяцев колонии по делу о растрате. Аналогичные сроки запросили и для других фигурантов дела.

Суд Отели Налоги Мошенничество
22 января 2024, 19:18
Честно о бизнесе. «ВКонтакте» покажет эксклюзивное шоу сооснователя Hoff
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Сооснователь Hoff Михаил Кучмент обсудит с гостями нового видеоподкаста «Бизнес на салфетке» секреты успеха и полезные советы для начинающих предпринимателей, отраслевые тренды и тенденции, а также самые актуальные вопросы для бизнеса. Первый выпуск уже можно увидеть в сообществе «ВКонтакте», сообщили в пресс-службе социальной сети.

Сооснователь Hoff Михаил Кучмент обсудит с гостями нового видеоподкаста «Бизнес на салфетке» секреты успеха и полезные советы для начинающих предпринимателей, отраслевые тренды и тенденции, а также самые актуальные вопросы для бизнеса. Первый выпуск уже можно увидеть в сообществе «ВКонтакте» , сообщили в пресс-службе социальной сети.

«„Бизнес на салфетке“ - это честный разговор о бизнесе, в котором я задаю вопросы другим предпринимателям - владельцам и управленцам компаний-гигантов. Вместе мы разбираем, почему одни бизнесы „выстреливают“, а другие остаются на том же уровне, можно ли выявить общие принципы успеха среди разных предприятий и что такого делают успешные компании, чего не делают другие?» - рассказал Кучмент.

Первым гостем проекта стал основатель сети кофеен One Price Coffee Сергей Румянцев. Он поделился опытом смены сферы корпоративного управления на инвестиции и предпринимательство.

Темой второго выпуска «Бизнеса на салфетке», который выйдет 6 февраля, станет спортивный ритейл. Гостем выступит президент и совладелец фирмы Inventive Retail Group Тихон Смыков. Участники шоу обсудят рынок параллельного импорта. Позже выйдет эпизод с гендиректором «Пятерочки» Владиславом Курбатовым, который поделится опытом развития торговой сети.

Ранее стало известно, что «ВКонтакте» расширила программу грантов для музеев и театров. Общий фонд проекта в 2024 году составит 60 миллионов рублей.

Инвестиции ВКонтакте Соцсети Бизнес
22 января 2024, 19:02
МИД указал на необходимость переосмысления принципов консульского учета
РИА «Новости»
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Консульский учет российских граждан следует адаптировать к потребностям современного социально-экономического и демографического развития страны. Об этом заявили в пресс-службе консульского департамента МИД.

Консульский учет сейчас - фиксирование информации по желанию самих граждан, которые планируют поддерживать связь с загранучреждением, напомнили в ведомстве.

По словам дипломатов, консульский учет создавался как необходимый инструмент для обеспечения прав, интересов и безопасности граждан. В консульстве также отметили, что назрела очевидная необходимость переосмысления этого процесса.

«Исходим из того, что соответствующие новеллы следует рассматривать в более широком контексте модернизации российской нормативной правовой базы в миграционной сфере, претерпевшей существенные изменения в последние годы», - указали в консульстве.

Ранее МВД и ФСБ поручили подготовить идеи по усилению ответственности для иностранцев за нарушение российского законодательства. Ведомства представят отчет к марту 2024 года, сообщил RT.

Россия МИД РФ
22 января 2024, 18:40
Выходные объявили в Севастополе из-за проблем с водоснабжением
Unsplash
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Вторник, 23 января, и среду, 24 января, объявили выходными в Севастополе из-за перебоев с водоснабжением, спровоцированных обильными осадками и паводком. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Сегодня с 13:00 объявляется сокращенный рабочий день. Вторник и среда объявляем выходными днями», - написал глава города.

Такая мера позволит населению сделать запасы воды, которую начнут подавать по графику с 09:00 до 11:00, а также снять нагрузку с местных учреждений. За 23 и 24 января специалисты проведут необходимые работы, которые позволят к вечеру среды полноценно запустить систему водоснабжения Севастополя.

С четверга возобновится обычная жизнедеятельность города, подчеркнул Развожаев. Он отметил, что экстренные службы работают в штатном режиме, сообщил RT.

На прошлой неделе из-за сильных осадков и паводков в городе подтопило десятки домов и дачных участков. Власти Севастополя пообещали пострадавшим компенсировать ущерб.

Паводки Севастополь
22 января 2024, 18:39
Идею регулирования «сиротского» контента поддержали в правительстве России
Unsplash
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Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила поправки в Гражданский кодекс, регулирующие использование «сиротского» контента. Об этом сообщили в отзыве кабмина на законопроект, копия документа поступила в распоряжение РБК.

«Сиротскими» называют произведения, в том числе музыку, книги и фото, чей автор и правообладатель либо неизвестен, либо не выходит на связь. Сейчас в России использование такого контента никак не регулируется.

Авторы поправок предложили лицензировать использование подобных произведений через уполномоченную организацию, а гонорар переводить на номинальный счет, с которого можно будет списать деньги, если автор найдется.

Несмотря на одобрение, правительственная комиссия предложила доработать законопроект ко второму чтению. В нынешней версии инициатива позволяет признавать контент «сиротским», если местонахождение автора известно, но он игнорирует обращения. В правительстве призвали уточнить эти положения, а также доработать порядок функционирования номинального счета.

Инициатива вызвала опасения у некоторых представителей медиаотрасли. По их словам, в случае распространения на кино, в нынешних формулировках «сиротским» можно будет признавать контент западных правообладателей, в том числе Disney.

Ранее пользователи «Яндекс Музыки» нашли на площадке треки артистов, ушедших из России. Через поиск эти композиции не обнаружить, но сервис выдает их в «Моей волне».

Книги Россия Музыка Правительство РФ

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