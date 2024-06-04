Отечественные разработки представили на выставке для добывающей промышленности

Трансмиссионные, гидравлические и моторные масла, охлаждающие жидкости, пластичные смазки и другая продукция, произведенная на заводах компании во Фрязине Московской области и Омске, применяются на ключевых предприятиях России и стран СНГ. Ассортимент смазочных материалов для добывающей отрасли включает более 60 наименований.

Рецептуры помогают повысить ресурс работы высоконагруженных машин, защиты узлов экскаваторов, карьерных самосвалов и другой техники, а также специализированного оборудования, эксплуатируемого в том числе в суровых климатических условиях.

Российские потребители активно используют всесезонные моторные масла увеличенного интервала замены - продукция уже прошла испытания на самосвалах. Линейка компании для угольной промышленности, помимо прочего, представлена современными трансмиссионными маслами для карьерной техники и многоцелевыми пластичными смазками для сверхвысоких нагрузок.

«Одной из технологических новинок, представленных на выставке, стало синтетическое трансмиссионно-гидравлическое масло для тяжелой карьерной, специальной и внедорожной техники. Оно обеспечивает эффективную работу даже в суровых климатических условиях и по своим характеристикам является уникальным для отечественного рынка. Еще один востребованный продукт - всесезонное моторное масло увеличенного интервала замены, высокое качество которого подтвердили недавние испытания на самосвалах. В нашем арсенале также имеются современные трансмиссионные масла для карьерной техники и многоцелевые пластичные смазки, выдерживающие сверхвысокие нагрузки, - и это лишь малая часть продуктовой линейки „Газпромнефть-СМ“ для угольной промышленности», - отметил Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть - смазочные материалы».

Смазочные материалы российского производителя используются практически во всех отраслях промышленности Кузбасса, сообщил Леонид Старосвет, заместитель председателя правительства Кемеровской области - Кузбасса, министр промышленности и торговли региона. На основе соглашения с компанией «Газпромнефть» от 2020 года предприятия стабильно получают отечественные масла и смазки, а также современные цифровые сервисы.

«Кемеровская область - динамично развивающийся индустриальный регион. Исторически он ассоциируется с добычей угля, но современная экономика гораздо более сложна и разнообразна - перед нами стоит стратегическая задача по ее дальнейшей диверсификации. Мы занимаемся преобразованием угольно-промышленного комплекса, модернизируем химические, машиностроительные и металлургические производства. Реализовать все эти масштабные цели невозможно без надежных бизнес-партнеров», - подчеркнул Старосвет.