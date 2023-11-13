Отечественные хлебопеки попросили о помощи
Высокая ключевая ставка и сильный износ производственных фондов привели к тому, что государственной помощи российским хлебопекам стало недостаточно. Такое заявление сделал президент Российского союза пекарей (РСП) Алексей Лялин, написало агентство «Прайм».
Он отметил, что большинство заводов спроектировали почти 70 лет назад. Поэтому сейчас им необходим комплексный подход по модернизации и переформатированию производства.
Программы господдержки, по словам Лялина, действуют лишь в отдельных регионах. А у некоторых хлебопеков возникают трудности даже из-за климата. Например, выше затраты на электричество и логистику, даже дизтопливо. Доходность хлебопечения снижается, подчеркнул Лялин.
Глава РСП уверен: для того, чтобы поддержать отечественных хлебопеков, нужно рассматривать ситуацию на хлебном рынке в целом по стране, а не только в южных или центральных регионах. Он напомнил, что некоторые заводы Москвы и Санкт-Петербурга автоматизированы, но в большинстве регионов такого нет. Из-за этого возникает огромная разница между субъектами.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна удержит лидерство по экспорту пшеницы. Российский лидер отмечал, аграрный сектор РФ нарастил производство , и за несколько лет страна превратилась из импортера сельхозпродукции в ее экспортера. Благодаря отечественным аграриям пищевая промышленность в России получила «огромный толчок». Перед сельским хозяйством России еще стоят большие задачи.