Отечественные хлебопеки попросили о помощи

Он отметил, что большинство заводов спроектировали почти 70 лет назад. Поэтому сейчас им необходим комплексный подход по модернизации и переформатированию производства.

Программы господдержки, по словам Лялина, действуют лишь в отдельных регионах. А у некоторых хлебопеков возникают трудности даже из-за климата. Например, выше затраты на электричество и логистику, даже дизтопливо. Доходность хлебопечения снижается, подчеркнул Лялин.

Глава РСП уверен: для того, чтобы поддержать отечественных хлебопеков, нужно рассматривать ситуацию на хлебном рынке в целом по стране, а не только в южных или центральных регионах. Он напомнил, что некоторые заводы Москвы и Санкт-Петербурга автоматизированы, но в большинстве регионов такого нет. Из-за этого возникает огромная разница между субъектами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна удержит лидерство по экспорту пшеницы. Российский лидер отмечал, аграрный сектор РФ нарастил производство , и за несколько лет страна превратилась из импортера сельхозпродукции в ее экспортера. Благодаря отечественным аграриям пищевая промышленность в России получила «огромный толчок». Перед сельским хозяйством России еще стоят большие задачи.