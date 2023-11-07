Отец избитого боксером студента в Москве рассказал о его состоянии

«Самочувствие более-менее нормальное сейчас. Он после инцидента сразу обратился в больницу, в пятницу его проверит врач и в субботу проведут операцию. Как правило, при таких травмах берут паузу от трех до пяти дней до операции», - сказал мужчина.

В воскресенье, 5 ноября, в ресторане на Шлюзовой улице в Москве произошла драка с участием Иванова, который избил другого посетителя заведения. Пострадавший студент сообщал о намерении подать заявление в полицию на бывшего спортсмена.

После драки охранники попросили Иванова покинуть ресторан, завязалась еще одна перепалка, в ходе которой боксер открыл огонь из травматического пистолета.

В понедельник, 6 ноября, стало известно о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».