Отдельные лицензии для охраны школ предложили ввести в России

В обращении Колунов отметил, что сейчас по закону «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» для занятий частной охранной деятельностью требуется лицензирование.

Вместе с тем одним из основных факторов, которые способствуют совершению преступлений с тяжелыми и трагическими последствиями , остается некомпетентность ответственных лиц.

При этом, как подчеркнул Колунов, охрана объектов, на которых постоянно находятся дети и подростки, требует отдельного внимания и повышенных требований.

По мнению депутата, для предоставления услуг по охране образовательных организаций нужно сделать обязательными получение отдельной лицензии и выполнение лицензионных требований Он также попросил предоставить позицию Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по этому вопросу и оказать содействие в нормативном закреплении данных инициатив.

«Полагаю, что указанные изменения сократят число недобросовестных охранных организаций и позволят избежать значительной части преступлений в данной сфере», - заключил Колунов.