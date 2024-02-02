02 февраля 2024, 09:46

Отдельные лицензии для охраны школ предложили ввести в России

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ввести отдельную лицензию для организаций, которые занимаются охраной образовательных учреждений. С такой инициативой он обратился к главе Росгвардии Виктору Золотову.

В обращении Колунов отметил, что сейчас по закону «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» для занятий частной охранной деятельностью требуется лицензирование.

Вместе с тем одним из основных факторов, которые способствуют совершению преступлений с тяжелыми и трагическими последствиями , остается некомпетентность ответственных лиц.

При этом, как подчеркнул Колунов, охрана объектов, на которых постоянно находятся дети и подростки, требует отдельного внимания и повышенных требований.

По мнению депутата, для предоставления услуг по охране образовательных организаций нужно сделать обязательными получение отдельной лицензии и выполнение лицензионных требований Он также попросил предоставить позицию Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по этому вопросу и оказать содействие в нормативном закреплении данных инициатив.

«Полагаю, что указанные изменения сократят число недобросовестных охранных организаций и позволят избежать значительной части преступлений в данной сфере», - заключил Колунов.

Дети Школы
02 февраля 2024, 09:42
Ветеран СВО отыскал женщину, которая своим письмом спасла ему жизнь
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Военнослужащий-доброволец Анатолий Кирьянов, будучи на передовой, получил письмо поддержки от жительницы Забайкалья. Он решил поблагодарить автора и разыскал ее через интернет. Женщина заявила RT, что обращалась к бойцам как к собственным сыновьям.

Военнослужащий-доброволец Анатолий Кирьянов, будучи на передовой, получил письмо поддержки от жительницы Забайкалья. Он решил поблагодарить автора и разыскал ее через интернет. Женщина заявила RT , что обращалась к бойцам как к собственным сыновьям.

Жительница города Шилка Марина Анатольевна написала военным в октябре 2022 года. Она пришла в пункт сбора гумпомощи и увидела ящик с детскими письмами , но решила написать сама. Сначала составила черновой вариант, два дня переписывала. Затем отправила окончательный.

«Я обращалась не просто к бойцу - это как будто мой сын был. Я видела этот окоп, что он сидит в нем, что ему холодно, что ему страшно… Мне хотелось его укрыть собой, сказать: „Ты не бойся. Мы все с тобой“», - сказала она.

Солдат получил послание в декабре. В окопы вместе с гуманитарной помощью из Забайкалья принесли письма. Анатолий Кирьянов заявил, что послание поддержало его в трудную минуту - Марина Анатольевна вписала две молитвы, в том числе ту, которой учила его мать.

«Это письмо пришло в такой момент, когда было очень тяжело морально. <…> Не знаю, возможно, благодаря этому письму я и вернулся назад живым и здоровым», - сказал он.

Военнослужащий приехал домой, получил статус ветерана боевых действий и захотел разыскать автора письма. Он опубликовал пост в соцсетях и недавно поговорил с женщиной.

Участник спецоперации из Солнечногорска разыскал школьницу, письмо которой получил в зоне СВО. Боец носил его с собой, как талисман, а во время отпуска поблагодарил девочку.

Военные Армия
02 февраля 2024, 06:04
Импортные яйца не попали на прилавки магазинов в России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Импортные яйца не попали в торговые сети в России, их, вероятно, направили на переработку. Об этом «Известиям» рассказали в Руспродсоюзе и подтвердили в ритейле.

Иностранные куриные яйца часто используют на производстве, в частности, в интересах кондитерской промышленности.

«Продовольственная безопасность от этого не улучшается, отрасль не обретает инвестиционную привлекательность, да и цены на яйцо у зарубежных поставщиков с учетом логистики и анализа динамики мировых цен не ниже российских даже при нулевой пошлине», - рассказал зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

Он также отметил, что стабилизация цен на рынке произошла благодаря заключению долгосрочных контрактов птицефабрик с федеральными розничными сетями.

Руспродсоюз уже зафиксировал снижение цен, но не стоит ожидать возвращения к прошлогодним показателям.

«Общественная потребительская инициатива» исследовала ритейл и выяснила, что торговые сети не желают связываться с импортной продукцией из-за западных санкций, которые могут усложнить логистику товара. В качестве примера привели Турцию, блокирующую счета российского бизнеса. Назвать ее надежным поставщиков яиц точно нельзя.

Ранее финансовый эксперт Елена Дроздова рассказала, что семейные бюджеты чаще всего страдают от продуктовой инфляци и, отметив, что в 2023 году инфляция в РФ составляла примерно 7,4%, а яйца подорожали более чем на 80%.

Торговля Россия Магазины Продукты
02 февраля 2024, 02:06
Метель, свадьбы и птицы. Православные отметят Ефимов день 2 января
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Русская православная церковь 2 февраля почитает преподобного Евфимия Великого. Ефимов день еще называют Ефим Метельный, так как на него часто случаются обильные снегопады. О традициях праздника рассказали «Известия».

Святой Ефим был монахом и подвижником. На 30-м году жизни он ушел в Палестину и поселился в пещере, после чего создал на этом месте монастырь. По приданиям, во время Божественной литургии к нему сходил небесный огонь. Преподобный исцелял больных, кормил страждущих и предвидел будущее. К его обители тянулись паломники и странники, многих из них он обратил в христианство.

И сегодня православные в Ефимов день молятся об исцелении, укреплении веры и помощи в нужде. Некоторые отправляются на кладбище, чтобы почтить память усопших родственников.

На Руси в Ефимов день часто играли свадьбы. Считалось, что семьи, созданные в этот праздник, будут крепкими и счастливыми. К тому же вскоре после Ефимова дня начинался Великий пост, в течение которого венчаться было нельзя.

Ефимов день в народе также считали праздником птиц. Примерно в этот период после долгой зимы можно было услышат кукушку.

В Ефимов день не разрешается заниматься тяжелым трудом, ругаться и сквернословить, совершать дурные поступки. Не советуют брать в руки острые предметы. Также нельзя поднимать с земли деньги - считается, что это приведет к нищете.

Согласно народным приметам, погода в Ефимов день обычно неласковая: с сильным ветром, снегопадами и вьюгой. А еще по ней можно предсказывать, как скоро ждать весну. Если в Ефимов на улице метель, значит непогода будет и весной. Солнечный праздник обещает раннюю весну, а пасмурный - морозную.

Ранее «360» рассказал, как 25 января объединило два совершенно разных праздника : День студента и День святой великомученицы Татьяны.

Праздники РПЦ Православие Свадьбы Птицы Погода Снегопад
02 февраля 2024, 00:10
Запрет на радугу. Как разноцветные сережки привели россиянку за решетку
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Нижнем Новгороде девушку арестовали на пять суток за сережки в цветах радуги. Правоохранительные органы усмотрели в аксессуарах пропаганду ЛГБТ*. При этом сережки были семицветными, хотя символ запрещенной организации включает шесть цветов. Уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец в разговоре с «360» предположила, что суд в данном случае мог совершить ошибку. Она предложила обвиняемой девушке оспорить это решение.

Адвокаты также планируют подать апелляцию.

Строгость законов Волынец напомнила, что Министерство юстиции России признало ЛГБТ* экстремистской организацией. А шестицветная радуга - международный символ движения. Так что, при выборе одежды и аксессуаров, надо быть внимательнее к цветовым решениям. В том числе, если речь идет об одежде детей, так как отвечать за них придется родителям, а незнание законов от ответственности не освобождает.

«Я думаю, в некоторых случаях, когда речь идет, например, о детях, достаточно ограничиваться беседой. Потому что законодательство предусматривает верхнюю и нижнюю границу наказания. И необязательно каждый раз по верхней границе это наказание применять», - заключила Волынец.

*«Международное движение ЛГБТ» - запрещенная в России экстремистская организация.

За решетку за сережки История радужных сережек началась с конфликта в кафе. По данным Telegram-канала правозащитного проекта «Эгида», 29 января к 24-летней Марии (имя изменено) подошли агрессивно настроенные молодые люди и потребовали снять аксессуары с «экстремисткой символикой». Разговор они снимали на видео, которое впоследствии распространили в местных пабликах.

Этим история не закончилась. Марию вызвали на допрос в полицию. Сотрудники Центра противодействия экстремизму составили на нее протокол, а суд арестовал девушку на пять суток.

В суде адвокаты настаивали, что обвиняемая не только не пропагандировала ЛГБТ*, но даже и не знала о символике этой организации.

«Была уверенность, что дело может быть выиграно. Но решение оказалось неожиданным. Характерно, что судья <…> находилась в совещательной комнате более двух часов», - написали адвокаты обвиняемой девушки.

Считаем цвета Символ ЛГБТ*, несмотря на схожесть с радугой, все же от нее отличается. В нем не семь, а шесть цветов - за исключением голубого.

В Сети выложили фотографию сережек Марии. Они выполнены в форме лягушек и очевидно состоят из семи цветов - голубой находится ровно посередине.

«Вообще символом ЛГБТ-движения* является шестицветная радуга. <…> Мне, например, непонятно, почему семицветную радугу признали запрещенной», - выразила удивление уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец.

Омбудсмен предложила Анастасии оспорить решение суда.

Суд Дети Адвокаты Законы ЛГБТ

Новости по теме