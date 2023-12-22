Отдельное место для питомца. «Аэрофлот» начал тестирование новой услуги

Услуга доступна на собственных рейсах перевозчика до 20 марта 2024 года. Позднее руководство «Аэрофлота» примет решение о ее продлении.

Пассажиру разрешили перевозить одного питомца весом до 15 килограммов в любом классе обслуживания. При этом за его провоз необходимо заплатить, как за взрослого пассажира.

В пресс-службе пояснили, что контейнер можно размещать только у иллюминатора. На время полета животное должно находиться внутри переноски.

Ранее пассажирка «Аэрофлота» пожаловалась , что после перелета из Челябинска в Москву ей вернули мертвого пса. Животное не разрешили взять в салон самолета из-за действующих правил авиакомпании, поэтому оно находилось в багажном отсеке.