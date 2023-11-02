02 ноября 2023, 09:47

«Отцовский» капитал для многодетных семей предложили ввести в России

Freepik
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Комиссия по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты России предложила ввести в стране «отцовский», или «многодетный» капитал. Предполагается, что отцам семейства будут платить по миллиону рублей за рождение или усыновление третьего ребенка и последующих детей в семье. При этом маткапитал сохранится. Об этом написали «Известия».

Предложение, направленное на улучшение демографической ситуации, планируют направить в правительство. Авторы инициативы отметили, что в последние годы возобновился рост естественной убыли населения, и если тенденция сохранится, то до 2030 года Россия потеряет более шести миллионов человек, и миграционный поток не поможет улучшить ситуацию. Чтобы стимулировать рост рождаемости, можно ввести новую меру поддержки для семей.

В материале отмечается, что в этом году пилотный проект по выплате миллиона рублей родителям на погашение ипотеки заработал в Приморском крае.

«Но времени на эксперименты уходит очень много, а у нас его практически нет. Потому что численность женщин в возрасте от 30 до 40 лет, у которых есть вероятность рождения третьего ребенка, стремительно снижается», - процитировали «Известия» председателя комиссии ОП Сергея Рыбальченко.

По его словам, необходимы не эксперименты, а гарантированные меры, которые помогут семьям с уверенностью планировать рождение детей.

Назвать новую выплату именно отцовским капиталом предлагается лишь для того, чтобы подчеркнуть отличие от уже имеющихся выплат.

Смертность Дети Семья Маткапитал в РФ
02 ноября 2023, 10:14
Роспотребнадзор усилит контроль над продажей вейпов
Unsplash
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Росалкогольрегулирование и Роспотребнадзор по просьбе комитета Госдумы по экономической политике усилят контроль над торговлей никотинсодержащей продукцией. Вице-премьер Татьяна Голикова поручила им ежемесячно отчитываться о принятых мерах, сообщил ТАСС.

Кабмин отправил в обе федеральные службы письмо, в котором вице-премьер поддержала предложения депутатов. Она поручила ежемесячно до 10 числа отчитываться о принятых мерах по устранению нарушений, выявленных во время проверок точек торговли сигаретами, вейпами и другой никотинсодержащей продукцией.

«Требования федерального законодательства по ограничениям, прежде всего выкладки никотинсодержащей жидкости и устройств для ее нагревания, не выполняются», - объяснил один из авторов инициативы, председатель комитета Максим Топилин.

Школьники стали приносить вейпы на занятия. В Томске из-за взорвавшегося испарителя пришлось вызывать скорую помощь, а в Новосибирске устраивать обыски в мужском туалете.

Курение Роспотребнадзор Правительство РФ
02 ноября 2023, 09:18
Блогера из Оренбурга обязали выплатить 700 тысяч рублей за сплетни об убитом собаками мальчике
Unsplash
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Оребурженка отсудила у блогера компенсацию морального вреда за распространение сплетен о ее сыне, которого загрызла стая собак. Девушку обязали не только выплатить 700 тысяч рублей, но и опровергнуть свою информацию на телевидении, сообщил Промышленный райсуд Оренбурга.

Женщина увидела видеоролик через несколько дней после того, как умер ее сын. Блогер рассказала в одной из запрещенных соцсетей, что мальчик в компании друга якобы сжигал на костре щенят и заливал монтажную пену собаке в пасть. Девушка заявила подписчикам, что это «проверенная информация», но во время расследования созналась - передала сплетни, которые услышала от своего пациента ее мама.

«Признаны сведения, распространенные ответчиком 21.04.2023 года <…> не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство», - постановил суд.

Блогера обязали опровергнуть заявление на своей странице в «ВКонтакте», телеканалах ГТРК «Оренбург», «ОРЕН-ТВ», ТВЦ «Планета» и ТК «Регион», возместить матери 700 тысяч рублей и городскому бюджету 600 рублей.

Собаки напали на мальчика 16 апреля у гаражей на улице Кольцевой. Он погиб на месте. За год до этого животные покусали 13-летнюю девочку на улице Бебеля. Правоохранители возбудили уголовное дело о халатности. Муниципалитетам Оренбургской области поручили отловить всех бездомных собак.

Суд Собаки Животные
02 ноября 2023, 08:34
Трудовых мигрантов предложили заменить роботами
Pxhere
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Трудовых мигрантов в перспективе нужно заменить роботами. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его мнению, подбор иностранцев на работу стоит вести тщательнее, не стесняясь отказываться от «неприемлемых» граждан. В этом вопросе также важна репатриация, отметил Затулин.

Без трудовых мигрантов будет трудно обойтись. Однако работодатели не должны впадать в зависимость, подчеркнул депутат.

«Роботов найти для того, чтобы они на складе работали, - это в перспективе. Но это сразу не придет. Нам нужно найти в среде мигрантов тех, которые для нас приемлемы, и отказываться от тех, которые для нас неприемлемы», - сказал он.

Решить вопрос с трудовой силой также поможет репатриация соотечественников. Вернувшиеся на родину будут работать, добавил парламентарий.

Американский бизнесмен Илон Маск предрек Европе войну из-за наплыва мигрантов. Поводом для такого комментария послужило завирусившееся видео, на котором женщина сожгла флаг Франции.

Мигранты Госдума РФ Роботы Депутаты
02 ноября 2023, 00:24
ЧВК «Вагнер» не входила в состав Росгвардии — Хинштейн
РИА «Новости»
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Новости о вхождении ЧВК «Вагнер» в Росгвардию являются ложными. Об этом заявил депутат ГД Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Ни о каком вхождении ЧВК в Росгвардию нет и не может быть речи. Бывшие бойцы смогут заключать контракты, как добровольцы, только в индивидуальном порядке. Структурное поглощение ЧВК Росгвардией - невозможно по определению», - заявил он.

До этого в СМИ появились сообщения, что частная военная компания якобы оказалась в составе Росгвардии. Также распространили информацию, что главой подразделения стал сын предпринимателя Евгения Пригожина Павел.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что более 170 бывших бойцов ЧВК «Вагнер» вступили в ряды чеченского спецназа «Ахмат». Он объяснил, что военные и до этого переходили в отряд, но теперь случилось массовое пополнение личного состава. Чеченский лидер выразил уверенность, что примеру своих сослуживцев последуют и другие представители компании.

Росгвардия Россия

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