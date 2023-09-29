Отборочный этап на фестиваль «Инклюзивная Москва» прошел в столице

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«„Инклюзивная Москва“ является одним из старейших наших проектов. Я рада, что под его крылом год за годом развиваются новые дарования, для участников фестиваля открываются творческие горизонты», - подчеркнула она.

Гурцкая добавила, что финалисты смотра принимают участие в различных проектах, как городских, так и всероссийских. В этом году творческие соревнования проходили в четырех номинациях: «Вокал», «Танец», «Инструмент» и «Художественное чтение». Самой популярной из них стал «Вокал». В отборе приняли участие около 350 конкурсантов.

Ранее более 600 спортсменов выступили на фестивале «Национальный триатлон» в Красногорске. В этот раз в рамках фестиваля прошел инклюзивный забег «Круг добра» на 400 метров. Затем были старты на один и два километра. Победителей определили в каждой возрастной группе.