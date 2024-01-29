29 января 2024, 19:00

Отбор на обучение по программе подготовки управленческих кадров начался в Москве

РИА «Новости»
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В Москве стартовал новый набор кандидатов в президентскую программу подготовки управленческих кадров. Об этом рассказала  глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

«С каждым годом перечень стран - партнеров программы расширяется. К ней уже присоединились Китай, Египет, Турция, Узбекистан и другие государства», - отметила она.

Первый этап отбора продлится до 7 марта. Он предназначен для проверки соответствия участников критериям программы. Заявители должны подать комплект документов в офис департамента. Претенденты должны быть гражданами России с высшим образованием и иметь общий рабочий стаж на территории страны не менее пяти лет, в том числе не менее двух лет - на управленческих позициях.

Следующий этап, который пройдет с 8 по 22 марта, будет включать защиту проекта, который кандидаты будут разрабатывать в течение учебного периода, перед экспертной комиссией.

Повышать уровень квалификации участникам предстоит в одном из семи ведущих экономических высших образовательных учреждений страны, в числе которых РАНХиГС, Финансовый университет, РЭУ им. Г. В. Плеханова, МИРБИС, НИУ «МЭИ», ГУУ и Международный институт менеджмента ЛИНК. Обучение в высших учебных заведениях ориентировочно начнется осенью 2024 года и займет около года.

Большую часть стоимости обучения (66%) покроют средства бюджетов Москвы и федерального уровня. Оставшиеся 34% профинансируются либо организацией, в которой работает учащийся, либо самим слушателем курсов.

Ранее РЭО и Плехановский университет объявили набор на новый поток программ ДПО. По завершении обучения слушатели получат удостоверение о повышении квалификации.

Рабочие места Работа Москва
29 января 2024, 19:16
Москвичей пригласили на выставку снимков Земли
Unsplash
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В московском Музее космонавтики 1 февраля откроется  выставка «Вселенная BRICS», которая позволит увидеть фотографии Земли, сделанные из космоса. Об этом сообщил столичный Департамент культуры.

Фотоэкспозиция включит в себя работы российских космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова и Ивана Вагнера, сделанные ими на борту Международной космической станции. Они сфотографировали объекты культурного наследия ЮНЕСКО стран блока БРИКС. Помимо их снимков, в выставку вошли и работы других фотографов.

К открытию выставки запланировали акцию «Передай космический привет». В рамках мероприятия в музее начнет функционировать мобильный почтовый пункт, через который посетители смогут бесплатно отправить письма, украшенные снимками Земли из космоса.

Московский Музей космонавтики станет первым пунктом показа уникальной выставки, после чего она пройдет в других российских городах. Она также будет экспонироваться за рубежом, в странах BRICS и других государствах, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иран, Египет и Эфиопию.

Посетить выставку в Музее космонавтики можно будет до 10 марта по билету.

Накануне москвичей пригласили на выставку «Волшебный мир кукол» в музей-усадьбу «Люблино».

Выставки Роскосмос Космос Москва
29 января 2024, 19:03
«Защитники педофилов, наркодилеров и живодеров». Мизулина оценила санкции ЕС
РИА «Новости»
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Европейские чиновники не смогли найти грамотные формулировки для объяснения своего нового санкционного списка. Все их время занято защитой педофилов, наркодилеров и живодеров. Такую оценку дала включенная в новый реестр глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Она не исключила, что особое недовольство у европейских чиновников вызвали ее посты об отсутствии отопления в школах, а президент Украины Владимир Зеленский принял жалобы на артистов в свой адрес.

«Мою маму включили в санкционные списки США и ЕС в 2014 году за защиту российских традиционных ценностей. Прошло 10 лет, и я рада стать продолжателем этой уже семейной традиции», - заявила Мизулина.

Глава Лиги безопасного интернета подчеркнула, что в последний раз в страны Европейского союза въезжала в 2019 году. Поэтому введенный против нее запрет на въезд не сыграет никакой роли.

«Мое сердце не делится на части, оно целиком отдано моему дому, а он у меня здесь, в России, на родине, и другой мне не надо. Я буду дальше работать на благо нашей страны», - подытожила Мизулина.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина вместе со своей организацией попала в санкционный список Европейского совета. По мнению чиновников, она помогает властям России усиливать цензуру, а также сама систематически нарушала права на свободу убеждений и свободного выражения. Вместе с Мизулиной в список включили несколько судей, а также головинского межрайонного прокурора Москвы Олега Алыпова.

Интернет Санкции Россия Евросоюз Екатерина Мизулина
29 января 2024, 18:47
Лучшие фотоснимки новогодних электробусов выберут в Москве
Unsplash
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Москвичи смогут проголосовать за лучшие фотографии украшенных к Новому году электробусов на интерактивной платформе «Активный гражданин». Об этом сообщил глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

«В честь Нового года мы празднично оформили более 750 единиц техники», - уточнил он.

С 17 января жители города отправляли изображения эффектно оформленных электробусов на специальный электронный адрес. Москвичи увидят двадцать лучших фотографий, отобранных жюри. Авторы пяти фотографий, набравших наивысшее количество голосов, получат призы от организаторов мероприятия - Мосгортранса и проекта «Активный гражданин».

В этом году особенно примечательным стал электробус, похожий на вязаный синий свитер с узорами в виде снежинок, елки и номером 2024. Его можно увидеть в центре столицы.

Кроме того, москвичи выберут новую экскурсию для Музея транспорта. Участники могут проголосовать за один из трех вариантов.

конкурсы Электромобили Технологии Дептранс Москвы Максим Ликсутов Москва
29 января 2024, 18:46
Выжившему в мусоре йоркширскому терьеру из Петербурга сделают операцию
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Йоркширскому терьеру из Санкт-Петербурга, выжившему в спрессованном мусоре, сделают операцию. Об этом сообщила в своем Telegram-канале группа компаний «Первый Спецтранс» — оператор по работе с отходами в СЗФО.

Йоркширскому терьеру из Санкт-Петербурга, выжившему в спрессованном мусоре, сделают операцию. Об этом сообщила в своем Telegram-канале группа компаний «Первый Спецтранс» - оператор по работе с отходами в СЗФО.

Собаку обнаружили на мусорообрабатывающем заводе в Обухове в отходах, доставленных из разных районов города. Поначалу спасенному псу дали кличку Счастливчик, но в приюте назвали Брюликом.

Пока йорк остается в стационаре под круглосуточным наблюдением. Ветеринары стабилизировали состояние животного, а нефролог разрешил делать питомцу анестезию.

«Теперь можно провести необходимые манипуляции под наркозом и сделать жизнь Счастливчика немного лучше», - отметили в «Первом Спецтрансе».

У йоркширского терьера обнаружили болезни печени и почек, поэтому собаке нужны консультация диетолога и тщательно подобранная диета. Псу также потребуются дорогие препараты для поддержания работы сердца.

Несколько потенциальных хозяев уже заявили о желании забрать Счастливчика домой. Куратор питомца назначит с ними встречи после того, как йорка выпишут из клиники.

После спасения пса из мусора у него выявили несколько серьезных заболеваний , в том числе перелом ребер и коллапс трахеи.

Настоящих хозяев собаки найти не удалось: чип у Счастливчика не обнаружили, а клеймо на теле невозможно прочитать. Несколько человек, потерявших йоркширского терьера, звонили на завод в надежде, что в мусоре нашли их питомца, но приметы не совпали.

Санкт-Петербург Собаки Животные Мусор

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