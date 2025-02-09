Отбирать землю у нерадивых собственников могут начать уже с марта, предупредил юрист

По новым правилам, на купленном или уже имеющемся земельном участке в течение трех лет собственник должен начать строительство, либо же начать выращивать сельскохозяйственные культуры. По словам Терехина, в случаях, когда эти правила не выполняются, правообладателя сначала могут оштрафовать, а впоследствии и вовсе изъять участок.

«Чтобы избежать каких-либо претензий со стороны контролирующих органов, необходимо содержать земельный участок в порядке - избавляться от мусора, хлама, грязи и использовать его в соответствии с целевым назначением», - объяснил юрист, отметив, что цель этих нововведений - заставить собственников следить за своими участками, так как неухоженные участки портят вид и неэффективно используются.

С января этого года власти ввели новый налог - на бани, теплицы, сараи и туалеты. Речь идет о строениях, имеющих капитальный фундамент, их теперь придется регистрировать в Росреестре.