От учителей до айтишников. Россиянам рассказали о самых перспективных профессиях

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Она подчеркнула, что по-прежнему наблюдается нехватка профессионалов в сфере IT. По ее словам, работодатели ищут опытных сотрудников, которые могут программировать или руководить проектами.

«Нам не хватает специалистов в IT, но это senior-специалисты, с опытом от шести лет и выше», - указала Лоикова.

HR-специалист добавила, что еще одним перспективным направлением стал искусственный интеллект.

«Часть бизнеса уже пользуется услугами искусственного интеллекта, дабы облегчить какие-то операции и убрать оттуда недостающих людей, которых приходится слишком долго искать», - подчеркнула она.

Дефицит кадров фиксируется также в сфере логистики, инженерии и в производственном секторе.

«У нас здесь большая нехватка», - прокомментировала Лоикова.

Собеседница 360.ru напомнила, что все больше внимания работодатели стали уделять сфере образования.

«Нам не хватает учителей, тьюторов, преподавателей в вузах, которые будут готовить квалифицированные кадры для работы на профессиональном рынке», - заключила она.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян заявил, что IT-компании стремятся найти будущих сотрудников среди студентов и выпускников. По его словам, работодатели готовы вкладываться в обучение начинающих специалистов.