От штрафа до колонии. Юрист рассказал, какое наказание грозит живодеру из Пушкино

Во-вторых, компенсацию за моральные страдания хозяина, узнавшего о причинении вреда его питомцу.

По словам юриста, надо подать заявление в полицию. Участковый потом по камерам, установленным в городе, вычислит нарушителя.

Соловьев добавил, что не нужно сидеть сложа руки. Важно возместить причиненный ущерб, наказать виновника и пресечь противоправные действия в будущем.

«Такие люди с хулиганскими, живодерскими наклонностями, единожды оставшись безнаказанными, потом, как правило, продолжают свою вот эту мерзкую деятельность», - резюмировал собеседник 360.ru.

По его словам, ответственность за стрельбу по животному из пневматики точно такая же, как за стрельбу из любого другого оружия. Причем закон не делает различий, мелкокалиберное оно, охотничье или нарезное.

Собеседник 360.ru добавил, что в этом конкретном случае идет речь о части 1 статьи 245 УК РФ, в которой говорится о различном спектре наказаний, начиная от штрафа в 80 тысяч рублей до лишения свободы до трех лет.

«Состав этого преступления заключается в преднамеренном причинении животному страданий, которое в результате привело либо к смерти, либо к увечью», - пояснил юрист.

Соловьев напомнил об общественной опасности стрельбы в городской черте или месте, для нее не предназначенном, поэтому стрелка нужно привлечь и к административной ответственности. Ему грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей. Возможны и другие последствия в виде конфискации оружия и лишения права на его приобретение и хранение до трех лет.

Эксперт напомнил, что в России имеется и Гражданский кодекс, согласно которому домашний питомец является имуществом гражданина. Владелец животного вправе взыскать ущерб с виновного.