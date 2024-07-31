31 июля 2024, 01:36

От штрафа до колонии. Юрист рассказал, какое наказание грозит живодеру из Пушкино

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Живодер обстреливает кошек из пневматического оружия в Пушкино. Владелец одного из пострадавших животных обратился в полицию. Три статьи УК РФ стрелку уже обеспечены, заявил ведущей 360.ru Ксении Жеребцовой юрист Иван Соловьев.

Во-вторых, компенсацию за моральные страдания хозяина, узнавшего о причинении вреда его питомцу.

По словам юриста, надо подать заявление в полицию. Участковый потом по камерам, установленным в городе, вычислит нарушителя.

Соловьев добавил, что не нужно сидеть сложа руки. Важно возместить причиненный ущерб, наказать виновника и пресечь противоправные действия в будущем.

«Такие люди с хулиганскими, живодерскими наклонностями, единожды оставшись безнаказанными, потом, как правило, продолжают свою вот эту мерзкую деятельность», - резюмировал собеседник 360.ru.

По его словам, ответственность за стрельбу по животному из пневматики точно такая же, как за стрельбу из любого другого оружия. Причем закон не делает различий, мелкокалиберное оно, охотничье или нарезное.

Собеседник 360.ru добавил, что в этом конкретном случае идет речь о части 1 статьи 245 УК РФ, в которой говорится о различном спектре наказаний, начиная от штрафа в 80 тысяч рублей до лишения свободы до трех лет.

«Состав этого преступления заключается в преднамеренном причинении животному страданий, которое в результате привело либо к смерти, либо к увечью», - пояснил юрист.

Соловьев напомнил об общественной опасности стрельбы в городской черте или месте, для нее не предназначенном, поэтому стрелка нужно привлечь и к административной ответственности. Ему грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей. Возможны и другие последствия в виде конфискации оружия и лишения права на его приобретение и хранение до трех лет.

Эксперт напомнил, что в России имеется и Гражданский кодекс, согласно которому домашний питомец является имуществом гражданина. Владелец животного вправе взыскать ущерб с виновного.

Штрафы Уголовное дело Стрельба Законы Коты Собаки Животные Оружие Полиция Живодеры Кошки
31 июля 2024, 03:03
«Брак давно дал трещину». Глава Wildberries Бакальчук честно высказалась о разводе
РИА «Новости»
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Основательница Wildberries и самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук призналась, что ее брак потерпел крах задолго до идеи объединения с крупнейшим оператором наружной рекламы Russ. Об этом она рассказала в интервью Kp.ru.

По ее словам, такие решения не приходят после одного какого-то события или за один миг, поэтому причина развода гораздо глубже. Бакальчук пояснила, что дело в личных отношениях с супругом Владиславом. Их брак начал рушиться задолго до идеи объединения с Russ.

«Первая серьезная трещина была еще в ноябре прошлого года. Но это (шумиха из-за слияния компаний, которую запустил Владислав - прим. ред.), безусловно, стало последней каплей», - заявила Бакальчук.

Она выразила уверенность, что вместе с бизнес-партнерами строит новую компанию, которая станет мировым лидером. Ее супруг этого не понимает, не желает принимать решений и выходить из зоны комфорта. Кроме того, он пытается на нее повлиять при помощи детей.

При этом Бакальчук заявила, что раздел имущества и бизнеса при разводе пока не станет комментировать. Если говорить о детях, то никаких запретов на встречу с отцом она не ставила.

Ранее стало известно, что гендиректор Wildberries подала иск в суд на мужа , но решение о принятии заявления к производству пока не принято.

Россия Громкие разводы Бизнес Брак Татьяна Бакальчук Маркетплейсы
30 июля 2024, 22:27
«Нужно обращаться в суд». Турэксперт — о возмещении денег при страховом случае
Unsplash
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Родственники отдыхавшего на Кубе российского туриста потратили 700 тысяч рублей, чтобы спасти его от инвалидности. Мужчина повредил спину, когда его накрыло волной в океане. Операция требовалась незамедлительно, но покрывать расходы страховая компания отказалась. Что делать в таком случае, ведущей 360.ru Екатерине Малашенко пояснил вице-президент альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

«Здесь нужно собрать все документы семье пострадавшего и по прибытии в Россию незамедлительно обратиться в суд. Там 100% выигрышное дело, можно поставить страховую компанию на колени, забрать не только эти 700 тысяч, но и [деньги за] моральный ущерб, все издержки», - отметил он.

По словам турэксперта, родственники могут получить через суд более миллиона рублей. Также Мкртчян предупредил, что многих пугают тем, что страховка не работает, если человек попал в неприятную ситуацию в нетрезвом виде, но на самом деле это не так.

«Я вам приведу пример, когда вы пьяные, сели за руль и попали в аварию, страховка не работает, а когда вы сидели в баре, пили до самого утра, а под утро крыша бара упала на вас и вы пострадали, страховка работает», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Он пояснил, что в этом случае происшествие случилось не по вине человека, который выпил.

Россия Громкие разводы Бизнес Брак Татьяна Бакальчук Маркетплейсы
30 июля 2024, 22:01
ОК и Банк России научат подписчиков финансовой грамотности и кулинарии
РИА «Новости»
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«Одноклассники» и Банк России запускают совместный проект «Кухня и финансы». В его рамках пользователям соцсети расскажут, как защититься от финансового мошенничества, правильно вести бюджет и чего ждать от цен в будущем.

Эксперты банка и создатели контента пообещали, что скучно не будет. Никакой теории и задач с цифрами. Зато будет рыбалка и вкусная еда.

Мастер-классы и прямые эфиры с участием представителей банка пройдут с 29 июля по 2 августа в группе проекта «Финансовая культура», которую ЦБ ведет в ОК.

Каждый день будет посвящен отдельному вопросу. В среду, 31 июля, эксперт Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Александр Коланьков и кулинарный блогер Павел Сизов отправятся на рыбалку. Они расскажут, как не стать жертвой мошенников и сохранить свои деньги.

На следующий день первый замдиректора Департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Гагин в прямом эфире объяснит, как формируются цены в магазинах, и чего ждать в будущем.

Подписчики также смогут узнать из публикаций, как планировать свой бюджет, как сохранить накопленные сбережения и не тратить лишние деньги. Будут и приятные бонусы, в частности, можно будет скачать набор стикеров и поучаствовать в фотомарафоне.

Ранее «Одноклассники» сообщили о росте доходов игровых разработчиков на 62% за полгода.

Банки Соцсети Мошенничество Деньги Центробанк
30 июля 2024, 21:43
Глава Wildberries Бакальчук подала на мужа в суд
РИА «Новости»
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Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук обратилась в суд с иском на мужа. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Предметом заявленного генеральным директором Wildberries иска являются требования, вытекающие из семейных правоотношений», - указали в сообщении.

В настоящий момент решение о принятии искового заявления к производству не приняли.

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила в своем Telegram-канале , что подала заявление в суд о расторжении своего брака с супругом Владиславом.

Ранее Бакальчук объявила о разводе с супругом. По словам гендиректора Wildberries, она предупреждала мужа о слиянии маркетплейса с компанией Russ.

Также она опровергла сообщения о рейдерском захвате.

Рэпер Тимати прокомментировал ситуацию вокруг маркетплейса Wildberries.

Суд Брак Татьяна Бакальчук Маркетплейсы

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