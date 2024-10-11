11 октября 2024, 23:07

«От рыбака до прилавка». ФАС проверит цены на рыбную продукцию в РФ

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит всю товаропроводящую цепочку «от рыбака до прилавка», чтобы выяснить проанализировать ценообразование на рыбную продукцию в стране. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ФАС уже направила рыбодобывающим организациям и поставщикам запросы, требуя предоставить информацию. В частности там хотят узнать об объемах вылова и первичной переработке, транспортировке, структуре себестоимости рыбной продукции, условиях и сроках ее хранения.

Сотрудники службы проанализируют самые популярные у населения виды рыбы - сельдь, минтай, пикшу, треску и горбушу.

Торговые сети уже передали ФАС данные о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на отдельные виды рыбы, на основе которые специалисты оценят структуру ценообразования на рыбную продукцию.

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что рыбный ассортимент в магазинах однообразен, а цены на него растут, сообщили «Известия».

Ранее ФВС выявила значительные наценки на хлеб в крупных российских торговых сетях - «Дикси», «Пятерочка», «Перекресток» и «Магнит», причем в среднем она составила 60% на самое доступное хлебобулочное изделие.

ФАС России Россия Продукты
11 октября 2024, 08:40
Двух депутатов ЛДПР захотели выгнать из Госдумы
РИА «Новости»
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Двух депутатов Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо и миллиардера Бориса Пайкина хотят лишить должностей в комитетах и впоследствии мандатов. Об этом узнал РБК.

Источники издания заверили, что это может произойти в ближайшее время. РБК направил запрос в партию ЛДПР, но пока ответа не было. Пайкин на звонок журналистов не ответил.

Напсо дал комментарий уже после выхода публикации, заявив, что находится на лечении и занимается здоровьем.

«Периодически нахожусь на больничных листах», - пояснил депутат, добавив, что не в курсе того, что его хотят лишить должности и потом мандата.

Также Напсо заверил, что обязанности депутата исполняет дистанционно - например, проводит онлайн-приемы избирателей.

«Поправимся - вернемся в строй», - подчеркнул собеседник издания.

Отдельно он отметил, что с его стороны не было каких-либо нарушений, которые могли бы повлечь за собой лишение полномочий.

Госдума РФ
11 октября 2024, 07:13
Россиянам рассказали о компенсациях за вред здоровью от сотовой вышки у дома
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Живущие около вышек сотовой связи россияне могут рассчитывать на компенсацию до миллиона рублей, если докажут причинно-следственную связь с ухудшением здоровья. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госудмы Сергей Гаврилов.

Для получения выплаты нужно обратиться в прокуратуру и Роспотребнадзор. Также можно потребовать снос объекта, если соседи сдали земельный участок в аренду под вышку сотовой связи в частном секторе, поскольку доказанный вред здоровью может обесценить участок и сам дом.

«Если администрация соглашалась на возведение вышки, вредящей людям своим излучением, то в случае сноса объекта она будет компенсировать упущенную выгоду застройщику и операторам в связи со сносом объекта», - сказал Гаврилов.

Ранее незаконно установленную вышку связи демонтировали в Мытищах.

Госдума РФ
11 октября 2024, 04:18
Стала известна причина претензий России к Discord
Unsplash
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Таганский суд Москвы оштрафовал сервис обмена сообщениями Discord за отказ ограничить доступ к публикациям, содержавшим пропаганду ЛГБТ* и педофилии. Об этом сообщило РИА «Новости».

Журналисты изучили судебные документы. Протокол по части 2 статьи 13.50 КоАП России «Отказ ограничить доступ к публикациям» составил Роскомнадзор после мониторинга сети. Чиновники выяснили, что Discord Inc. не исполнила обязанности по поиску и ограничению противоправной информации, а именно пропаганду смены пола*, педофилии, нетрадиционных отношений* и предпочтений.

Суд оштрафовал компанию на 3,5 миллиона рублей. Ее представитель в заседании не участвовал. Впоследствии Роскомнадзор заблокировал Discord.

Вслед за Россией доступ к популярной у геймеров платформе заблокировала Турция. Депутат Госдумы Александр Хинштейн перечислил условия, при которых Discord снова заработает.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

Штрафы Мессенджеры Суд Интернет Роскомнадзор Соцсети Педофилы Приговоры ЛГБТ
10 октября 2024, 11:47
Священник РПЦ предложил провести аттестацию народных чародеев
РИА «Новости»
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Священник РПЦ и популярный блогер Павел Островский призвал ввести лицензирование и тестирование и для «докторов» и «целителей», таких, как Сергей Коновалов и Анатолий Кашпировский, чтобы они подтверждали «магические» способности своего лечения. Об этом он заявил Telegram-каналу Shot.

По его словам, такие «чародеи» являются мошенниками, а государству нужно регулировать подобную деятельность. Островский подчеркнул, что пока «творческие встречи» и «целительство» не запретят на законодательном уровне, то экстрасенсы всех мастей продолжат обманывать людей и зарабатывать на их горе.

«Для тех, кто называет себя целителем, государству нужно создать специальные комиссии по аттестации. Вряд ли кто-то из них сможет доказать свои сверхспособности официально», - продолжил священник.

При этом Островский не исключил, что порой срабатывает эффект плацебо и заболевшему человеку может действительно стать легче. Однако из-за шарлантанов человек не обращается за медицинской помощью вовремя, запускает заболевание и умирает.

Ранее врач-психотерапевт Анатолий Кашпировский отказался считать себя экстрасенсом.

Священники РПЦ Россия

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