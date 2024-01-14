14 января 2024, 08:22

Осужденный за коррупцию экс-глава Владивостока Гуменюк отправился на СВО

РИА «Новости»
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Бывший глава Владивостока Олег Гуменюк, осужденный за взяточничество, заключил контракт с Минобороны и отправился в зону спецоперации. Срок он отбывать не будет. Об этом написал «Коммерсант» со ссылкой на адвоката Гуменюка Александра Китаева.

По словам защитника, Гуменюку выдали предписание, согласно которому он должен был явиться в войсковую часть 22 декабря. О его текущем местоположении Китаев не знает.

«Насколько я понимаю, сначала он должен пройти подготовку на одном из полигонов», - констатировал адвокат.

При этом в соцсетях уже распространились кадры, на которых похожий на экс-мэра Владивостока человек в военной форме держит оружие.

Олег Гуменюк служил в ВМФ СССР с 1985 по 1987 год.

В начале 2023 года бывшего главу столицы Приморского края приговорили к 16,5 года в колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. Кроме того, его оштрафовали на 150 миллионов рублей.

Пост мэра Владивостока Гуменюк покинул в 2021 году после критики со стороны вице-премьера - полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева и губернатора Приморья Олега Кожемяко, заявивших, что в городе ничего не изменилось, несмотря на выделение значительных средств на его развитие.

Адвокаты Коррупция Военные Россия Оружие Владивосток
14 января 2024, 04:52
Россиянам рассказали, в каких городах можно дешево остановиться в отелях
Freepik
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Специалисты выяснили, в каких городах можно дешево отдохнуть до конца зимы. Информацию разместили на онлайн-сервисе OneTwoTrip.

Эксперты изучили цены на номера в четырехзвездочных отелях в России и других странах. Статистика показала, что в ряде популярных городов можно остановиться, потратив менее трех тысяч рублей.

Самое дешевое жилье оказалось в Санкт-Петербурге, цена за номер начинается от двух тысяч рублей за ночь. Низкие цены оказались в Самаре - 2,2 тысячи рублей, в Краснодаре - 2,3 тысячи, в Ростове-на-Дону, Ставрополе и Астрахани - примерно 2,5 тысячи рублей. Также невысокая стоимость за номера в отелях в Волгограде, Смоленске, Геленджике и Улан-Удэ.

Низкие цены на жилье поставили в Нячанге во Вьетнаме, там за номер нужно заплатить 1,5 тысячи рублей. Столько же стоит гостиница в Ереване.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил, что россияне смогут отдохнуть этой зимой на Мальдивах, купив путевку от 150 тысяч рублей на одного человека. Он отметил, что на многих островах строят новые отели и реконструируют старые.

Статистика Санкт-Петербург Краснодар Туризм Отели Россия
14 января 2024, 01:40
Ученые установили идеальную разницу возраста для секс-партнеров
Unsplash
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Мужчинам следует искать идеального партнера для секса среди более возрастных женщин. Необычную тенденцию установили специалисты Массачусетского университета, сообщил «Московский комсомолец».

Ученые отметили, что чаще всего в паре старшим партнером оказывается именно представитель мужского пола, однако это противоречит тенденциям гормональной активности. Американцы подчеркнули, что возрастные мужчины уже не испытывают такого влечения к сексу и зачастую не могут удовлетворить своих партнерш.

По мнению специалистов, находящимся на пике сексуальной активности юношам следует искать женщин в возрасте от 30 до 35 лет. В таком случае уровень желания двух партнеров будет похожим.

Ученые подчеркнули, что случай каждой пары уникален, однако результаты глобального исследования демонстрируют, что идеальных условий удается достичь, если возраст женщины превышает мужской на 10 или более.

Ранее врач-сексолог Андрей Булах посоветовал парам снизить уровень рабочей нагрузки , чтобы вновь обрести счастье в постели.

Исследования Отношения Женщины Мужчины Секс
14 января 2024, 00:18
Дагестанских майнеров призвали отключить «фермы» в морозы из-за перегрузки сети
Unsplash
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Владельцев майнинг-ферм в Дагестане попросили отключить оборудование для добычи криптовалюты на время холодов, так как оно перегружает сеть и провоцирует нарушения. С таким требованием выступила компания «Дагэнерго» (филиал «Россети Северный Кавказ»).

«Уважаемые владельцы майнинговых ферм, расположенных на территории Республики Дагестан! Убедительно просим вас на период холодов подумать о своих близких, соседях, о таких же дагестанцах», - призвали представители компании.

Особенно сложная ситуация сложилась в нескольких районах Махачкалы. По динамике загрузки, которая резко возрастает в короткие отрезки времени, в «Дагэнерго» сделали вывод, что нагрузку спровоцировали именно майнинговые фермы.

Заместитель главы Минфина Алексей Моисеев в ноябре 2023 года сообщил, что в РФ предложили передать регулирование криптовалют под контроль Федеральной налоговой службы. На рассмотрение в Госдуму внесли три законопроекта, каждый из которых касался этого вопроса.

Дагестан Криптовалюты
13 января 2024, 23:31
Оптовые цены на мясо существенно снизились в России
Unsplash
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Оптовые цены на свинину и курятину существенно снизились в России за последние два месяца. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Национальную мясную ассоциацию.

По данным организации, стоимость продукции упала на 25%. Сейчас свиную тушку можно купить из расчета 116 рублей за килограмм, а тушку бройлера - за 155 рублей за килограмм.

«Как и прогнозировали отраслевые эксперты, после взлета цен на основные виды мяса в сезон высокого спроса, который, правда, несколько затянулся, но все равно закончился, цены производителей свинины и бройлера активно снижаются», - подчеркнул глава ассоциации Сергей Юшин.

По его словам, цена на свиной окорок вовсе обвалилась на 30%. Но пока этот товар на 14% дороже, чем год назад. Куриные бедра подешевели на 40% с начала ноября, а крылья - на 45%.В заключение Юшин предостерег импортеров от активных поставок мяса из-за рубежа, поскольку ситуация может измениться.

Росстат в свою очередь сообщил о росте цен на потребительские товары в 2023 году. Больше всего увеличилась стоимость яиц. По сравнению с прошлым годом продукт подорожал на 61%.

Питание Россия Продукты

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