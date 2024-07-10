10 июля 2024, 17:28

Осужденный за экстремизм отец Сергий попросил Путина о помиловании

РИА «Новости»
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Бывший схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (в миру Николай Романов), отбывающий тюремный срок за экстремизм, обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Текст обращения привело издание Ura.ru.

Отец Сергий отметил, что обращается к Путину с благословения афонского старца Гавриила Карейского.

Он рассказал, что при его участии в Свердловской области воздвигли 20 храмов и пять монастырей. Среднеуральский женский монастырь, который он возглавлял, приобрел социальное значение, при нем построили хоспис и школу.

Бывший схиигумен попросил прощения у Путина и «у всех, кого огорчил своими словами». Он отметил, что не преследовал цели внести раскол или смуту, и добавил, что деструктивные силы пытались использовать его имя в своих интересах, но сам он выступал в поддержку власти и воинства.

Кроме того, отец Сергий заявил, что хотел отправиться на спецоперацию, но ему отказали из-за возраста. Тем не менее, он оказывает поддержку российским военным. После освобождения бывший схиигумен пообещал вести «тихую жизнь пенсионера».

«Прошу вас, Владимир Владимирович, помиловать и освободить меня. „Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас“», - подытожил отец Сергий.

Восьмого марта Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин. Среди них были беременные, матери несовершеннолетних детей, а также те, чьи родственники участвовали в СВО.

Экстремизм Схиигумен Сергий
10 июля 2024, 18:12
The Moscow Times пополнила список нежелательных организаций
РИА «Новости»
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Генпрокуратура России включила издание The Moscow Times* в список нежелательных организаций. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

The Moscow Times* является иностранной неправительственной организацией, офис которой находится в Нидерландах. Одноименное издание Минюст в ноябре добавил в список иностранных агентов.

Ранее нежелательной организацией в России признали немецкую Dekoder - gGmbH*. На ее сайте публиковались тексты с обвинениями в адрес российского руководства. Партнерами Dekoder - gGmbH* являлись ресурсы, внесенные в реестр иноагентов, и организации, деятельность которых в стране признана нежелательной.

* The Moscow Times и Dekoder - gGmbH признаны нежелательными организациями на территории России.

Генпрокуратура РФ Россия Нидерланды Иноагенты
10 июля 2024, 17:40
Госдума приняла в первом чтении проект о компенсации неиспользованных отгулов
Unsplash
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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в Трудовой кодекс. Согласно законопроекту, работодателям придется компенсировать неиспользованные отгулы увольняющимся сотрудникам. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

В проекте закона также уточнили срок, в течение которого работник сможет использовать свой отгул. Согласно документу, сотрудник получает дополнительный день отдыха, если он работал в течение года в выходной или праздник. Также работник может присоединить отгул к своему отпуску в этом же году.

В случае, если он не воспользовался днем отдыха, этот отгул пойдет в его дело. Поправки вступят в силу с 1 марта 2025 года.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин объяснил , что отпускные рассчитываются из среднего заработка за год до отпуска без периодов болезней и командировок. По его словам, если работнику повысили зарплату, то это тоже будет учитываться.

Госдума РФ Депутаты
10 июля 2024, 17:05
Неправдивые сказки. В России призвали запретить турецкие сериалы
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Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить турецкие сериалы в России. Свое мнение о них он высказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Надо запретить турецкие сериалы. Потому что турецкие сериалы - это белиберда полнейшая. Это вранье от начала до конца», - пожаловался Милонов.

По его словам, в турецких сериалах нет ни одного хорошего актера. Депутат добавил, что в этих лентах также создается ложный образ мужчины и нереалистичная картина идеальной семьи и отношений.

«Люди смотрят и думают, что так и есть. Им нравится сказка, которая неправдивая», - добавил он.

Ранее Союз кинематографистов России заявил, что Министерство просвещения предложило переснять 30 советских фильмов и создать 15 картин по произведениям отечественной литературы. Новые ленты должны способствовать сохранению исторической памяти и формированию патриотизма среди детей и подростков.

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить турецкие сериалы в России. Свое мнение о них он высказал в эфире радиостанции « Говорит Москва ».

Сериалы Госдума РФ Семья Кино Отношения Депутаты Фильмы Россия Виталий Милонов
10 июля 2024, 16:27
Сексолог дал совет женщинам, чей муж смотрит порно
Unsplash
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Любовь к порно у женатого мужчины может быть следствием чрезмерной заботы и любви его жены. Сексолог Дмитрий Гарин посоветовал женщинам перестать быть мамами для своего суженого.

Эксперт рассказал «Пятому телеканалу» , что проблему «порнозависимости» у несвободного мужчины нужно искать в женском поведении. Если жена проявляют в чрезмерную заботу, то у мужчины в голове включается установка «не желать свою маму», человека, который родил, выкармливал и опекал его до совершеннолетия.

«Пытаясь угодить обожаемому мужу, - поднося тарелочку с супом, вытирая ботинки, - партнерша невольно выпадает из категории „любовниц“ в „мамы“, чем вызывает отвращение в сексуальном плане », - объяснил он.

Сексолог посоветовал не следить за мужем, иначе это приведет к разрыву отношений. У каждого человека должно быть личное пространство.

Гарин также рекомендовал женщинам уделять больше внимания себе и своему здоровью. Тогда муж, по словам сексолога, забудет про порно и обратит внимание на жену.

«У мужчин есть ген новизны. Ему постоянно нужны новые картинки. Позвольте ему заниматься самоудовлетворением. Пусть он лучше в такой форме выражает свое желание, чем будет бегать куда-то на сторону», - добавил эксперт.

Но если мужчина согласен бороться с порнозависимостью, к этому нужно подойти осознанно. Для начала можно отказаться от просмотра видео для взрослых на несколько дней. Вынужденная «голодовка» пробудит в мужчине механизмы поиска женщины для удовлетворения потребностей.

Врачи Отношения Женщины Мужчины

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