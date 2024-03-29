Осужденный по делу «Зимней вишни» экс-глава МЧС Кузбасса вышел на свободу

Судья объявила, что Мамонтова освобождают от наказания по статье 293 УК РФ о халатности в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

При этом адвокат Мамонтова добивался отмены приговора с формулировкой об оправдания. В прокуратуре настаивали на том, что решение суда имеет законные основания.

Летом 2023 года Мамонтова приговорили к 10,5 года колонии и к крупному штрафу. Всего фигурантами по этому делу были 15 человек.

Пожар в «Зимней вишне» произошел в марте 2018 года. В результате погибли 60 человек, среди которых были дети.

Ранее суд пересмотрел наказание в отношении трех осужденных по делу о «Зимней вишне».