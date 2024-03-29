29 марта 2024, 16:42

Осужденный по делу «Зимней вишни» экс-глава МЧС Кузбасса вышел на свободу

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Кемеровский областной суд изменил приговор Центрального районного суда города Кемерово в отношении бывшего главы МЧС Кузбасса Александра Мамонтова, который был осужден по уголовному делу после пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщило РИА «Новости».

Судья объявила, что Мамонтова освобождают от наказания по статье 293 УК РФ о халатности в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

При этом адвокат Мамонтова добивался отмены приговора с формулировкой об оправдания. В прокуратуре настаивали на том, что решение суда имеет законные основания.

Летом 2023 года Мамонтова приговорили к 10,5 года колонии и к крупному штрафу. Всего фигурантами по этому делу были 15 человек.

Пожар в «Зимней вишне» произошел в марте 2018 года. В результате погибли 60 человек, среди которых были дети.

Ранее суд пересмотрел наказание в отношении трех осужденных по делу о «Зимней вишне».

Уголовное дело Пожары Суд Приговоры
29 марта 2024, 16:46
Генпрокуратура направила запрос о признании Пугачевой иноагентом
РИА «Новости»
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Генеральная прокуратура России направила в Министерство юстиции запрос о присвоении статуса иностранного агента известной певице Алле Пугачевой. Об этом сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем Telegram-канале, прикрепив фото соответствующего документа.

Генеральная прокуратура России направила в Министерство юстиции запрос о присвоении статуса иностранного агента известной певице Алле Пугачевой. Об этом сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем Telegram-канале , прикрепив фото соответствующего документа.

«Пугачеву сейчас проверяют. Дальше все на усмотрение контролирующих органов. От меня уже мало что зависит в этой истории. Осталось только наблюдать», - отметил Бородин.

В своей публикации от 27 марта активист объявил о начале присвоения статуса иностранного агента Алле Пугачевой. Сотрудники Минюста приступили к мониторингу публичных высказываний артистки, а также источников дохода.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что не слышал о возможности признания Пугачевой иноагентом. В Кремле никакой позиции по этому вопросу пока нет.

Генпрокуратура РФ Россия Алла Пугачева Иноагенты
29 марта 2024, 16:17
Депутат указал на возможность применения смертной казни в России
Телеканал «360»
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Смертную казнь сейчас можно применять в России, но суды не идут на такую меру при вынесении приговоров. Об этом в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Открою тайну, которую сам узнал вчера на заседании Госдумы: нет никакого моратория. Есть замечательный депутат КПРФ Юрий Синельщиков, выдающийся юрист, был долгое время прокурором Москвы. Это законник, который про законы знает все. На заседании, когда пошло обсуждение, он сказал: вы знаете, мораторий был введен Конституционным судом в 1999 году до введения судов присяжных», - сказал он.

Парламентарий отметил, что когда суды присяжных ввели, мораторий автоматически перестал существовать.

«После этого в 2009 году Конституционный суд принял документ, но он носит рекомендательный, а не обязывающий характер. Если бы кто-то захотел, то мы могли бы использовать смертную казнь», - добавил депутат.

Ранее сенатор Андрей Клишас заявил, что решение Конституционного суда по смертной казни не могут отменить ни Госдума, ни Совет Федерации.

Суд Смертная казнь Депутаты Россия
29 марта 2024, 16:14
Нейросети смогут определять призывы к терроризму в Telegram
Телеканал «360»
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После теракта в «Крокусе Сити Холле» остро встала необходимость регулировать деятельность социальных сетей. Бороться с запрещенным контентом поможет искусственный интеллект. Как отметил в беседе с ведущей «360» Екатериной Малашенко эксперт по кибербезопасности, хакер Дмитрий Артимович, нейросети можно обучить определять призывы к терроризму в социальных сетях.

«С точки зрения искусственного интеллекта, обучить нейросети, чтобы они определяли призывы к терроризму, к чему-то незаконному, технически вполне можно», - отметил он.

По его словам, тогда нейросеть будет выявлять подобные сообщения и чаты. А дальше нужно привлекать ручную модерацию. Дело в том, что у нейросетей есть процесс «ложных срабатываний». Поэтому, чтобы не допустить ошибку, работу искусственного интеллекта нужно проверять человеку.

«Поэтому сначала это нужно определять автоматически, а потом отдавать на ручную модерацию. Я уверен, что Telegram, „ВКонтакте“ со спецслужбами сотрудничают. Поэтому там выявлять это вполне себе возможно», - подчеркнул Артимович.

Он также уточнил, что работа нейросетей вряд ли будет мешать нормальному функционированию таких мессенджеров, как Telegram. Но при этом есть другая опасность. Если процесс регулирования Telegram и «ВКонтакте» все же наладят, злоумышленники могут перейти на другие площадки, в том числе в WhatsApp и Facebook*. Если такое случится, то правильным решением со стороны государства будет заблокировать их, добавил Артимович.

* Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

WhatsApp Терроризм Искусственный интеллект Работа Нейросети Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 15:46
Более 80% россиян оценили работу Путина положительно — ФОМ
РИА «Новости»
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Большинство (84%) участников нового исследования Фонда общественного мнения заявили, что хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина. Столько же респондентов доверяют главе государства, следует из данных опроса ФОМ.

На вопрос об оценке работы президента 84% участников исследования сообщили, что оценивают ее «скорее хорошо». Еще 6% заявили, что оценивают «скорее плохо».

Спросили респондентов и о доверии к главе государства. В ответ 84% сообщили, что скорее доверяют президенту, 8% - скорее не доверяют.

Работу российского кабмина оценили хорошо 58% опрошенных, 19% посчитали, что правительство работает скорее плохо.

Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму.

Еженедельный опрос «ФОМнибус» проводили в период с 22 по 25 марта. Участниками стали 1,5 тысячи человек старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 регионах России.

В качестве метода опроса специалисты использовали интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность исследования не превышает 3,6%.

Опросы Россия Владимир Путин Правительство РФ

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