Осужденный по делу Дугиной узнал о своем участии в преступлении из новостей

Автомобиль наблюдения за Дугиной несколько раз поменял номера, сначала ДНР, потом Казахстана, а затем - Эстонии. В ходе судебного процесса выяснилось, что один из осужденных узнал об участии в преступлении из выпуска новостей.

«У мужа был заказ на изготовление свидетельства о регистрации транспортного средства с Украины. В новостях начали про это говорить, он понял, что свидетельство заказывали у него», - рассказала в суде жена осужденного.

Дарья Дугина скончалась 20 августа 2022 года после подрыва автомобиля на Можайском шоссе. По данным ФСБ, убийство организовали украинские спецслужбы, а исполнителем выступила гражданка Украины Наталья Вовк.