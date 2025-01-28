Осужденный по делу Дугиной узнал о своем участии в преступлении из новостей
Осужденный по делу об убийстве публициста и политолога Дарьи Дугиной из выпуска новостей узнал о том, что сделал поддельные документы на машину обвиняемой Наталье Вовк. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.
Автомобиль наблюдения за Дугиной несколько раз поменял номера, сначала ДНР, потом Казахстана, а затем - Эстонии. В ходе судебного процесса выяснилось, что один из осужденных узнал об участии в преступлении из выпуска новостей.
«У мужа был заказ на изготовление свидетельства о регистрации транспортного средства с Украины. В новостях начали про это говорить, он понял, что свидетельство заказывали у него», - рассказала в суде жена осужденного.
Дарья Дугина скончалась 20 августа 2022 года после подрыва автомобиля на Можайском шоссе. По данным ФСБ, убийство организовали украинские спецслужбы, а исполнителем выступила гражданка Украины Наталья Вовк.