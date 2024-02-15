Осужденную за убийство Ксении Каторгиной на Урале позвал замуж боец СВО

Собеседница рассказала, что дочь сейчас находится в колонии Нижнего Тагила. Будущий супруг сделал предложение во время краткосрочного свидания. Сыграть свадьбу договорились в апреле.

«Это ее старый друг. Катю он знает с детства и понимает, что все было немного не так, как рассказали в суде. Он участник СВО, добровольцем пошел, сейчас вернулся свои дела семейные утрясти и хочет еще один контракт заключить», - заявила мать Меньшиковой.

Она добавила, что это не первое предложение жениха о свадьбе. Раньше дочь ему отказывала, а теперь дала согласие. Он пообещал, что обязательно дождется выхода избранницы на свободу.

Мать Меньшиковой добавила, что дочь сейчас старается делать все, чтобы ее перевели в колонию-поселение. Но из-за предвзятого отношения своей цели она пока не достигла.

Екатерина Меньшикова - одна из трех осужденных за убийство Ксении Каторгиной. Женщина пропала осенью 2019 года, когда поехала показывать выставленный на продажу автомобиль Audi Q5 потенциальной покупательнице. Ее нашли мертвой через несколько дней в канализационном колодце.

Судебная экспертиза обнаружила на теле погибшей 14 ножевых ранений. Обвиняемыми в жестокой расправе стали жители Челябинска Михаил Федорович, его жена Екатерина Меньшикова и таксист Марат Ахметвалиев. На момент совершения преступления они уже находились в федеральном розыске по делу о вымогательстве.

Суд приговорил Екатерину Меньшикову к 16 годам колонии , Ахметвалиев получил 19,5 года, а Федорович - 20.