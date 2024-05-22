22 мая 2024, 17:53

Осужденного по делу о фейках мундепа Яшина отправили в ШИЗО

РИА «Новости»
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Руководство исправительной колонии в городе Сафоново Смоленской области отправило на 15 суток в штрафной изолятор бывшего московского муниципального депутата Илью Яшина*, отбывающего наказание по делу о фейках против российской армии. О наказании своего подзащитного в комментарии РИА «Новости» рассказал адвокат Михаил Бирюков.

Он пояснил, что осужденного обвинили в том, что он встал с койки на три минуты позже команды «подъем», что подпадает под нарушение режима.

«Мы будем это обжаловать, но уже после того, как он отбудет наказание в штрафном изоляторе», - заявил Бирюков.

Защитник добавил, что из-за отправки в штрафной изолятор Яшин* не сможет встретиться со своими родителями, которые приехали в колонию, где узнали о наказании сына. Следующее свидание осужденному положено только через четыре месяца.

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего столичного муниципального депутата Илью Яшина* к 8,5 года колонии общего режима в декабре 2022 года.

Причиной возбуждения уголовного дела стали использованные обвиняемым заведомо недостоверные фотографии и видео о российских военных в Буче. Суд признал правомерным заявления прокурора, что Яшин* действовал по мотивам политической ненависти. Осужденный признать свою вину не признал. Адвокаты пообещали обжаловать приговор.

*Илья Яшин - признан в России иностранным агентом.

Суд Адвокаты ФСИН Россия
22 мая 2024, 17:30
Россиянам рассказали о пользе борща для здоровья
Телеканал «360»
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Борщ остается одним из главных первых блюд во многих российских семьях. Правильно приготовленный суп не только обладает прекрасным вкусом, но и приносит пользу здоровью. Как сообщил проект Роспотребнадзора «Здоровое питание», об этом в эфире программы «Формула еды» на телеканале «Россия 1» рассказал врач и ведущий Сергей Агапкин.

Борщ остается одним из главных первых блюд во многих российских семьях. Правильно приготовленный суп не только обладает прекрасным вкусом, но и приносит пользу здоровью. Как сообщил проект Роспотребнадзора «Здоровое питание» , об этом в эфире программы «Формула еды» на телеканале «Россия 1» рассказал врач и ведущий Сергей Агапкин.

Специалист пояснил, что в свекле, чесноке, помидорах и томатной пасте содержатся антираковые вещества, а мясной бульон устраняет дефицит железа, укрепляет сердце и сосуды. Кроме того, борщ помогает восстанавливать силы после тяжелых болезней или перенесенных операций.

Предпочтение лучше отдавать супу, приготовленному дома, а не покупному.

Посвященная борщу программа «Формула еды» стала лидером субботнего эфира, собрав у экранов телевизоров более 1,37 миллиона зрителей.

Новый выпуск посвятят приготовлению и полезным свойствам камбалы. О рыбе расскажут ведущие Сергей Агапкин и Сесиль Плеже, а практические рекомендации даст эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова.

Еда Роспотребнадзор Россия
22 мая 2024, 14:26
Производство инновационных биотехнологических лекарств появится в Москве
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В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» начали создание исследовательского и производственного комплекса биотехнологической компании «Артселленс». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Центром исследований и разработок «Артселленса» стала площадка «Технополис Москва» в Печатниках. Основное производство сосредоточили в Зеленограде. Финансированием этого проекта занялась столица, а также Сбер, указал Овчинский.

«Развитие медицины и технологий, связанных с ней, - одна из ключевых задач для столичной промышленности», - добавил он.

В скором времени на площадках ОЭЗ появится не только производство, но и научно-исследовательский центр. Компания уже получила статус резидента экономической зоны, добавил руководитель департамента. По его словам, это поможет производителю получить льготы, а сэкономленные таким образом деньги можно будет направить на собственное развитие.

«Инвестиционный кредит на постройку был взят благодаря Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства, который компенсировал часть процентных платежей. Сейчас ведется проектирование внутреннего оснащения будущих объектов», - добавил Овчинский.

Вице-президент Сбербанка, председатель Мосбанка Вячеслав Цыбульников отметил, что одним из основных направлений деятельности финансовой организации была и остается поддержка компаний, которые предоставляют медицинские услуги. Кроме того, банк заинтересован в помощи по развитию фармацевтики.

«Сбер предоставляет клиентам широкую линейку банковских продуктов и нефинансовых сервисов на всех стадиях реализации новых проектов, а также в процессе финансирования деятельности предприятий и организаций», - отметил он.

Компания «Артселленс» займется разработкой и полным циклом производства препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и других социально значимых заболеваний.

В рамках первого этапа проекта уже в 2025 году в Печатниках запустят биотехнологическое производство R&D-центра. Во время второго этапа запустят также биотехнологический завод в «Алабушево».

Лекарства Медицина Деньги Промышленность Москва
22 мая 2024, 14:18
Российских садоводов оштрафуют за неиспользованную землю
РИА «Новости»
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Нормы по использованию земель сельхозназначения распространят на частные сады и огороды. Собственники обязаны освоить их в течение трех лет. Такие правила включили в подготовленный Росреестром законопроект, получивший одобрение правительства. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета «Ведомости».

Под освоением земельного участка авторы законопроекта указали приведение его в пригодное для использования состояние. Какие работы предстоит провести собственникам и признаки неосвоения земли пропишут в дополнительном постановлении к середине января 2025 года.

За нарушение этих норм владельцам грозит административный штраф в размере от одного до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка для частных лиц, до 2% - для чиновников и до 5% - для компаний.

Сейчас такие нормы действуют только для земель сельскохозяйственного назначения. Владельцы платят штрафы за сорняки, покрывающие половину площади участка, захламление, незаконные постройки и загрязнения.

Министерство юстиции в своем заключении отметило, что такие правила нельзя распространять на сады и огороды, так как многие владельцы используют участки в качестве дач, где отдыхают, а не занимаются выращиванием продукции.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что в случае принятия законопроекта руководство садово-огороднических товариществ получат механизм воздействия на недобросовестных собственников. Он пояснил, что заброшенные участки становятся рассадниками сорняков. При этом законных прав для выкупа участка сейчас нет.

В начале октября прошлого года земельные инспекторы обнаружили, что 12,5 тысячи участков сельскохозяйственного назначения использовались в нарушении правил. Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова пояснила, что, если владелец земли на протяжении трех лет пользовался ей не по назначению, то против него могут начать судебную процедуру по конфискации участка.

Штрафы Законы Россия Сад и огород
22 мая 2024, 12:15
Сбербанк потребовал взыскать с Валерии Гай Германики 25 тысяч рублей
РИА «Новости»
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Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск Сбербанка о взыскании с кинорежиссера Валерии Гай Германики-Молчановой суммы в размере чуть более 25 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась в регистре арбитражных дел.

Заявление подали в суд 20 мая. Приказное производство, которое используется в данном случае, является формой упрощенного судопроизводства, позволяющего при наличии определенных условий выносить судебный приказ, который также действует как исполнительный документ.

Валерия Гай Германика известна своей работой над такими сериалами, как «Школа», «Краткий курс счастливой жизни» и «Обоюдное согласие».

Режиссер отметила, что ей комфортнее работать с непрофессиональными актерами. Она призналась, что часто зовет в проекты своих друзей и знакомых.

Суд Кино Режиссер Сбербанк

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