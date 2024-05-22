Осужденного по делу о фейках мундепа Яшина отправили в ШИЗО

Он пояснил, что осужденного обвинили в том, что он встал с койки на три минуты позже команды «подъем», что подпадает под нарушение режима.

«Мы будем это обжаловать, но уже после того, как он отбудет наказание в штрафном изоляторе», - заявил Бирюков.

Защитник добавил, что из-за отправки в штрафной изолятор Яшин* не сможет встретиться со своими родителями, которые приехали в колонию, где узнали о наказании сына. Следующее свидание осужденному положено только через четыре месяца.

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего столичного муниципального депутата Илью Яшина* к 8,5 года колонии общего режима в декабре 2022 года.

Причиной возбуждения уголовного дела стали использованные обвиняемым заведомо недостоверные фотографии и видео о российских военных в Буче. Суд признал правомерным заявления прокурора, что Яшин* действовал по мотивам политической ненависти. Осужденный признать свою вину не признал. Адвокаты пообещали обжаловать приговор.

*Илья Яшин - признан в России иностранным агентом.