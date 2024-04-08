Осужденная за взяточничество бывшая крымская чиновница захотела отправиться в зону СВО

«На днях с проверкой посетили СИЗО-6 в Москве, где поговорили с экс-министром культуры Крыма Верой (Ариной) Новосельской. Она нам рассказала, что подала заявление на службу на СВО», - рассказал правозащитник.

Заявление Новосельская написала три месяца назад. Осужденная выразила надежду, что ее заявление рассмотрят в ближайшее время.

Замоскворецкий суд Москву в июле прошлого года приговорил экс-министра культуры Крыма к 10 годам колонии общего режима за взятку в 25 миллионов рублей. Подсудимую обязали выплатить штраф в пятикратном размере от суммы взятки.