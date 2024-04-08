08 апреля 2024, 05:00

Осужденная за взяточничество бывшая крымская чиновница захотела отправиться в зону СВО

РИА «Новости»
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Бывший министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская, приговоренная к 10 годам тюрьмы за взятку, выразила желание отправиться служить в зону СВО. Чиновница написала заявление несколько месяцев назад, сообщил РИА «Новости» член ОНК Москвы Арслан Хасавов.

«На днях с проверкой посетили СИЗО-6 в Москве, где поговорили с экс-министром культуры Крыма Верой (Ариной) Новосельской. Она нам рассказала, что подала заявление на службу на СВО», - рассказал правозащитник.

Заявление Новосельская написала три месяца назад. Осужденная выразила надежду, что ее заявление рассмотрят в ближайшее время.

Замоскворецкий суд Москву в июле прошлого года приговорил экс-министра культуры Крыма к 10 годам колонии общего режима за взятку в 25 миллионов рублей. Подсудимую обязали выплатить штраф в пятикратном размере от суммы взятки.

Рубль Суд Коррупция Крым Тюрьмы Чиновники
08 апреля 2024, 00:31
Штраф за ковыряние в носу пришел жителю Махачкалы
Freepik
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Жителю Махачкалы пришел штраф от автоматической камеры видеонаблюдения. Система посчитала, что водитель разговаривает по телефону, но на снимке мужчина ковырял в носу. Об этом написал Telegram-канал «Прямой эфир».

Электросамокаты в Москве и Петербурге оснастят крупными номерами , которые легко смогут распознать камеры, фиксирующие нарушения ПДД. По номерам смогут быстро вычислить нарушителей.

Полицейские прислали мужчине кадр, на котором его рука находится у лица. Автоматическая система сочла, что водитель приложил к уху телефон. Однако на скрине с записи отчетливо видно, что человек за рулем ковыряет в носу.

Водитель заявил, что он не разговаривал по телефону и теперь готовится обжаловать штраф в 1500 рублей.

Штрафы Рубль Мужчины Водители
07 апреля 2024, 23:09
Фотовыставку на фасадах Дома офицеров Черноморского флота открыли в Севастополе
Freepik
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В Севастополе открылась фотовыставка «Окна Победы», посвященная 80-летию освобождения Крыма от нацистской оккупации. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

Экспозиция с большими фотографиями советских воинов рассказывает о Крымской наступательной операции 1944 года. Постеры разместили на фасадах Дома офицеров Черноморского флота РФ.

«Наши „Окна Победы“ важны еще и потому, что воины Российской Армии и Флота <…> уничтожают нацизм и фашизм во время специальной военной операции на Украине», - заявил начальник Дома офицеров Владимир Пискайкин.

Ранее жителям Московской области предложили присоединиться к фестивалю русской культуры и искусства «Севастополь собирает друзей». Мероприятие пройдет как в очных, так и в заочных форматах конкурсов и патриотических акций.

Военные Крым Севастополь Армия
07 апреля 2024, 19:23
Телеканал «360» получил премию «Феникс» в номинации «Региональное телевидение и СМИ»
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Телеканал «360» стал победителем национальной премии «Феникс» в номинации «Региональное телевидение и СМИ». Награждение лауреатов состоялось на площадке ВДНХ.

Ранее стало известно, что четыре проекта Московской области вошли в шорт-лист премии «Спорт-Бизнес-Консалтинг-2024». Регион представили в таких номинациях, как «Ледовая аренда года», «Спортивный регион года», «Проект года» и «Спортивно-массовое мероприятие года».

«Мы с первого дня - а мы не сильно отставали от федеральных коллег в соцсетях, чувствуем поддержку. Rutube нужен России, продолжайте - это очень большое дело», - заявил гендиректор телеканала «360» Алексей Каклюгин.

Премию приурочили к 30-летию Рунета. На сегодняшний день аудитория телеканала «360» на Rutube превышает 143 тысячи человек.

Россия Телевидение ВДНХ
07 апреля 2024, 18:11
«Какой-то силой пронзило». Патриарх Кирилл вспомнил, как полвека назад обрел смысл жизни
РИА «Новости»
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Благовещение вспомнил, как 55 лет назад обрел «знамение своей жизни». Рассказ прозвучал на проповеди в Благовещенском соборе Московского Кремля.

Патриарх отметил, что прекрасно помнит тот день. Он был на службе в Троицком соборе Александро-Невской лавры.

«Перед хиротонией я, как и полагается, стоял перед сосудом для архиерейского омовения, иконостасом, и в этот момент услышал прокимен (библейский стих - прим. ред.): „Благовестите день о дне спасение Бога нашего“. И меня прямо какой-то силой пронзило, я сказал себе: вот это и должен быть символ твоей жизни, это должно быть знаменем твоей жизни: благовестить о дне спасения Бога нашего», - процитировало его РИА «Новости».

Патриарх добавил, что с тех пор всегда ощущал помощь Бога в этом деле и считает его смыслом жизни до сих пор.

Патриарх Кирилл стал главой Русской православной церкви в 2009 году. В феврале исполнилось 15 лет со дня его интронизации.

Религия Патриарх Кирилл

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