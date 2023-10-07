Оставшейся без пенсии 94-летней жительнице Челябинска выплатят 15 тыс. рублей

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«По итогам принято решение выделить женщине материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией в размере 15 тысяч рублей. Также предложено социальное обслуживание на дому, но Надежда Татаренко от него отказалась», - сказано в сообщении.

Женщина треть своей жизни трудилась на предприятии по обогащению урана в Таджикской ССР. Недавно она переехала в Челябинск и после этого осталась без пенсии. Выплаты пропали из-за договора о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения с Таджикистаном, который начал действовать в 2022 году.

Как сообщили в правительстве, Надежда Татаренко может оформить российскую пенсию, которую ей платили в Таджикистане. В перерасчете на рубли она составит две с половиной тысячи рублей.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал о главной ошибке при выходе на пенсию. По его словам, выход на заслуженный отдых не является автоматической процедурой, оформить статус пенсионера должен сам гражданин. Для этого нужно подать необходимые документы в строго определенный период времени - не ранее, чем за месяц до официального достижения пенсионного возраста.