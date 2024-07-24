Остался с носом? Что получит Владислав Бакальчук после развода с женой

«Владиславу может достаться только стоимость его акции. Несмотря на рыночную стоимость - только 50%», - сказал Кушеверский.

Оспорить такие условия Владислав Бакальчук может. Однако ему придется привести суду обоснованные доводы. Например, что его ввели в заблуждение, или он не знал о подписании некоторых документов.

«Но, исходя из судебной практики, доказать это достаточно сложно», - подчеркнул адвокат.

Wildberries и Russ сообщили об объединении «с целью создания цифровой торговой платформы». Консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит получить нового игрока в нескольких секторах экономики.

Сама Бакальчук опровергла слухи о «захвате» компании. По ее словам, изменения в фирме согласовали с Владиславом, он лично присутствовал на презентации новой структуры объединенной компании. Мужчина же заявил, что супруга «ушла из дома» и «связалась с непонятной компанией», а его отстранили от управления маркетплейсом.

Ранее юрист Сергей Жорин также предположил, что супруги заключали брачное соглашение , ведь Татьяна Бакальчук - опытный бизнесмен. По его мнению, Владислав не сможет получить половину акций Wildberries при разводе с основательницей маркетплейса.