Особый воинский учет для осужденных ввели в России

Постановка осужденных на особый воинский учет будет осуществляться без их личной явки в военкомат, медицинского обследования и психологического отбора. Процедурой займутся военные комиссариаты по месту нахождения исправительных колоний и СИЗО.

В конце октября полиция Москвы начала проверять бывших иностранцев с российским гражданством, которые не встали на воинский учет.

Правоохранители получили указание находить этих людей и доставлять их в военкоматы. Новых граждан России моложе 30 лет могут отправить на военную службу.

Рособрнадзор будет собирать сведения о школьниках, студентах и аспирантах, необходимые для воинского учета. Данные передадут в государственный информационный ресурс , который актуализирует документы воинского учета.