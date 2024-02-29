Особняк Кушашниковых в Москве решили пустить с молотка

В лот входит здание площадью более тысячи квадратных метров, а также участок на 0,18 гектара. Цена лота пока не определена. Однако эксперты рынка недвижимости оценили особняк в 100 миллионов рублей. При этом покупателю придется учесть затраты на то, чтобы приспособить объект под свои нужды.

В частности, из-за охранного статуса в доме жить нельзя. Но в нем могут разместиться офисы или торговый объект. Не исключено, что объект заинтересует какого-нибудь мецената для размещения в нем музей или художественной галереи.

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