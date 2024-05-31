31 мая 2024, 20:17

Основателя «Тануки» Орлова оштрафовали по делу о причинении ущерба

Pxhere
Читайте нас в: Google Новости

Пресненский суд Москвы освободил от уголовной ответственности основателя «Тануки» Александра Орлова по делу о причинении имущественного ущерба. Мужчине назначили штраф, сообщило РИА «Новости».

«Прекратить уголовное дело в отношении обвиняемого <…> и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», - указано в постановлении суда.

Штраф составил 100 тысяч рублей, уточнили журналисты. Орлов признал вину.

Основателя «Тануки» обвинили в нанесении имущественного ущерба по статье 165 Уголовного кодекса России и объявили в федеральный и международный розыск в ноябре 2023 года. До этого он успел продать доли в 33,3% в трех фирмах: «Тануки», «Тануки-Краснодар» и «Тануки-Н.-Новгород».

Позже стало известно, что Орлов обосновался в Лондоне. В Великобритании он открыл ресторан греческой кухни и планировал запустить еще одно заведение в Гонконге.

Штрафы Великобритания Уголовное дело Суд
31 мая 2024, 19:30
13 июня состоится церемония награждения Программ «Лучшие социальные проекты России» и «Лучшие ESG проекты России»
Читайте нас в: Google Новости
Из года в год выдающиеся достижения в области экологического, социального и корпоративного управлений поощряются и тиражируются среди представителей бизнеса, общества и государства. Торжественная церемония награждения состоится 13 июня в Radisson Resort, Zavidovo.

Тренд на социальное предпринимательство в России усиливается с каждым годом. Новаторы используют бизнес-модели для решения социальных и экологических проблем, обеспечивая при этом финансовую устойчивость. А тенденция соответствия компаний ESG-принципам определяет инвестиционную стратегию «нового поколения» инвесторов. Ведь они все больше понимают важность устойчивости и ответственного подхода к бизнесу, и именно поэтому компании вынуждены реорганизовывать свою деятельность, чтобы соответствовать ESG-повестке и привлекать инвестиции.

Компании могут осветить свои практики более чем в двадцати различных категориях, среди которых: «Образование и наука», «Поддержка одаренных детей и молодежи», «Проекты в поддержку социально незащищенных слоев населения», «Социальный маркетинг», «Благотворительность», «Корпоративные проекты», «Медико-социальные проекты», «ESG-трансформация бизнеса», «Устойчивые города и населенные пункты», «Ответственное потребление и производство», «Лучшие бизнес практики ESG».

Проект 360 «Круиз добра» претендует на победу в премии «Лучшие социальные проекты России» в категории «Социально ответственные СМИ».

«Сам факт проведения мероприятия такого формата свидетельствует о том, что в нашей стране идет активное развитие инфраструктуры и экосистемы социальной деятельности. Для того чтобы быть устойчивым на рынке и видеть будущее бизнеса, компаниям важно говорить с потребителями о действительно важных вещах: проблемах и ценностях. Тем самым проекты в социальной, экологической и корпоративной сферах являются эффективным путем к установлению прочных коммуникаций между бизнесом, властью и обществом. Ведь в современных реалиях успех компании измеряется не только финансовыми показателями, но и ее способностью оказать положительное влияние на общество», - прокомментировала исполнительный директор программы Ангелина Сливина.

Подведение итогов лучших практик социальных проектов прошлого года показало, насколько глубоко компании осознают важность инвестирования в социальную сферу. В числе компаний-лауреатов, внесших существенный вклад в стимулирование и продвижение идей социально-ответственного бизнеса: Х5 Group, АЛЬФА-БАНК, СБЕР, СУЭК, ВКонтакте, Госкорпорация «Росатом», ПАО «ЛУКОЙЛ», Холдинг «Российские железные дороги», ПАО НЛМК, АО «Зарубежнефть», АО «Сервье», АО «Телекомпания НТВ», Телеканал ТНТ, Московская городская Дума.

Реклама. ООО «СП ГРУППА». Erid: 2Vfnxy6UgMv

Инвестиции Россия Бизнес
31 мая 2024, 19:07
Клиника Хайдарова выплатит почти 5 млн рублей за некачественную операцию
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Клиника пластической хирургии Тимура Хайдарова IQ Plastique и пациентка из Норвегии пришли к мировому соглашению из-за некачественной липосакции. Учреждение выплатит пострадавшей пять миллионов рублей, сообщила АГН «Москва» пресс-секретарь Савеловского районного суда столицы Мария Михайлова.

«Заключено мировое соглашение в результате судебного примирения», - заявила она.

По ее словам, клиника возместит расходы пациентки на медицинские услуги и ее юридические издержки в размере 4,1 миллиона рублей, а также выплатит компенсацию в 880 тысяч рублей за моральный вред. Изначально пострадавшая требовала от учреждения 24 миллиона рублей.

Согласно материалам дела, пациентке провели абдоминопластика с липосакцией. На второй день у нее появилась ишемия с последующим некрозом. При этом женщину выписали, так как врач посчитал, что она больше не нуждается в стационарном лечении. Кроме того, она каждый день посещала перевязки.

После последнего приема женщина улетела из Москвы, несмотря на плохое самочувствие. Позднее она обратилась в другую клинику, где у нее обнаружили гнойные процессы.

Ранее двум врачам клиники Хайдарова предъявили обвинения в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Дело против них связано со смертью пациента, бизнесмена Петра Гаврилова , после операции в медучреждении. Деятельность IQ Plastique приостановили на 90 суток.

Суд Врачи Россия Пластические операции Москва
31 мая 2024, 18:59
Главное — безопасность. Россиянам рассказали о форматах общения детей в Сети
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Специалисты «Лаборатории Касперского» и сервиса «Сферум» рассказали о форматах общения детей в сети. Они напомнили: прививать навыки цифровой грамотности и этикета детям нужно с того момента, как они впервые берут в руки гаджет. Это позволит им грамотно реагировать на потенциальные угрозы в Сети.

Опрос, проведенный по заказу команды Kaspersky Safe Kids , показал, что 92% детей используют мессенджеры, причем 54% признавались, что у них есть чат с одноклассниками, о котором не знают родители и учителя. Еще у 24% такие чаты есть с друзьями вне школы.

О том, что у их детей есть чаты помимо тех, что ведут учителя с классами, знают 41% взрослых. Кроме того, четверть родителей в курсе того, что дети общаются в мессенджерах с друзьями не из их школы.

Как отметил руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко, дети могут столкнуться в мессенджерах с онлайн-угрозами: кибербуллингом, фишингом, онлайн-грумингом.

«Однако это не значит, что нужно полностью отказываться от использования. Главное - соблюдать основные правила безопасности и принципы взаимодействия с контентом», - прокомментировал Сиденко.

Для безопасного общения детей в рамках образовательного процесса создали учебный профиль «Сферум», который ограждает юных пользователей от онлайн-угроз и помогает сформировать навыки цифрового общения.

Страница в соцсетях есть у 69% школьников: среди детей от семи до 10 лет - у 52%, среди подростков от 15 до 17 лет - уже у 91%. Эксперты «Сферума» напомнили: для создания учебного профиля в VK Мессенджере страница во «ВКонтакте» не нужна. Если у пользователя уже есть аккаунт в соцсети, при регистрации в «Сферуме» они не связываются и не отображаются.

Для дополнительной верификации участников чатов «Сферум» интегрирует учебный профиль с электронными дневниками школьников. Это помогает обезопасить учеников от посторонних, позволяет совершать онлайн-звонки и обмениваться файлами прямо из электронного журнала и дневника.

Правила безопасности в Сети Эксперты «Лаборатории Касперского» напомнили, что в Сеть не следует выкладывать много информации о себе и близких. Не стоит публиковать номер школы, где учится ребенок, личный номер телефона, адрес электронной почты и фотографии, которые могут использовать против взрослого или ребенка. Следует проверить, какие данные находятся в открытом доступе, изучить настройки приватности в соцсетях и мессенджерах. Приложения лучше скачивать только из официальных ресурсов, учитывая рейтинги и отзывы пользователей. Для всех своих аккаунтов следует использовать надежные и уникальные пароли: минимум из 12 символов с буквами в разном регистре, цифрами и спецсимволами. Их можно безопасно хранить в Kaspersky Password Manager.

Посторонние не должны получить доступ к паролям от учетных записей, кодам из СМС и push-уведомлениям. В сервисах, где это возможно, лучше настроить двухфакторную аутентификацию. Приложения и операционную систему стоит обновлять регулярно. Важно использовать надежное защитное решение, в том числе на мобильных устройствах, которое предотвратит попытку перейти на фишинговый или скам-ресурс и защитит от вредоносных программ (например, Kaspersky Premium ).

К Международному дню защиты детей «Лаборатория Касперского» выпустила « Киберазбуку ». Дети могут вместе со взрослыми познакомиться с новыми технологиями в увлекательном формате и выяснить, как избегать цифровых угроз и мошенников.

Мессенджеры Дети Интернет Опросы Соцсети Школьники
31 мая 2024, 18:39
Более 3,5 тысячи мероприятий подготовят ко Дню защиты детей в России
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
В России ко Дню защиты детей подготовят свыше 3,5 тысячи мероприятий. В разных городах и населенных пунктах страны пройдут выставки, мастер-классы, игры, кинопоказы и концерты. Подробности сообщали в Министерстве труда и социальной защиты.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова напомнила, что в России живет более 30 миллионов детей. Задача властей, делать все, чтобы жизнь юных россиян была насыщенной и интересной.

«Дети - это радость и смех, любовь и поддержка. Они основа нашего государства, залог успешного роста и благополучия нашей страны. В Год семьи в День защиты детей вся страна превратится в территорию детства», - подчеркнула Голикова.

Президент России Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи. Глава государства подчеркнул, что одним из главных приоритетов страны является обеспечение достойного уровня и качества жизни семей. Россия бережет подлинные ценности и создает условия для рождения большего количества детей.

Дети Семья Концерты Россия

Новости по теме