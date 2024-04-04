Основателя «Красного & Белого» назвали самым разбогатевшим бизнесменом в России

В Алтайском крае — сложная паводковая ситуация, которой не было с 1986 года. С 30 марта в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. В воде оказалась почти тысяча приусадебных участков и сотни жилых домов. Власти разворачивают пункты временного пребывания, а сами люди кооперируются и помогают друг другу. «360» пообещался с жителями села Михайловское, которые рассказали, как борются с паводком.

По последним данным МЧС Алтайского края , в регионе вода зашла в 194 жилых дома и на 917 приусадебных участков. Подтопленными оказались шесть участков дорог и низководный мост. Более 430 затопленных участков и домов находятся в Михайловском районе, сообщили в местном управлении социальной защиты.

В Алтайском крае по-прежнему действует режим ЧС. Спасатели продолжают оказывать адресную помощь жителям: организуют лодочные переправы, подвозят продукты и предметы первой необходимости.

Затонувший автобус Талые воды накрыли трассу, соединяющую несколько сел Михайловского района. Однако водитель рейсового автобуса, видимо, наделся проскочить. Загрузив девять пассажиров, выехал по маршруту Барнаул-Ключи. В итоге его заблокировало паводком в районе села Бор-Форпост.

Автобус с пассажирами сошел с трассы и оказался в воде. Спасаясь, людям пришлось перебраться на крышу. На место ЧП прибыли сотрудники МЧС и неравнодушие жители Михайловского района. Каждый поддерживал пострадавших, пока шла спасательная операция. Пассажиров и водителя эвакуировали и развезли по домам.

Спасенные животные Спасатели помогли эвакуироваться не только людям, но и животным. История спасения котенка в Михайловском особенно тронула сердца пользователей Сети.

Жительница села Ольга рассказала «360», что ее дом затопило буквально за 10 минут. Своих дочерей она вынесла на руках сама до приезда спасателей, успела взять немного вещей и документы.

«Потом стала искать кота, который, видимо, испугался и спрятался. В итоге не нашла, и мы уехали к родственникам без него. Несколько дней я ездила к дому в надежде, что Антошка смог выбраться и находится где-нибудь рядом с домом. Потом увидела бригаду спасателей и решила обратиться к ним за помощь. Парни сразу отозвались. И пошли его искать к моему дому. Там уже была большая глубина, почти по шею. Они нашли его на двухъярусной детской кровати. Не могу описать словами, как я благодарна спасателям. Очень отзывчивые ребята», - отметила она.

Эта же бригада спасателей помогла другим жителям. Специалисты вызволили теленка, поросят и корову. По словам пострадавших, парни выносили животных на руках.

Вода всех сплотила Особенно сильно от паводковых вод пострадало село Ракиты. С 29 марта вода стала резко поступать в населенный пункт, уже к вечеру людей начали оперативно эвакуировать. Также перевозили и домашний скот.

Сейчас сообщение с районным центром Михайловское возможно только на лодках, поэтому попасть в магазины для многих особенно сложно.

Одним из первых сбор гуманитарной помощи для пострадавших от паводка организовал житель Михайловского Николай. Он вместе с другими неравнодушными односельчанами закупил в магазине разные крупы, макароны, воду, хлеб и другие продукты.







