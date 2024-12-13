13 декабря 2024, 03:51

«Осмотреть и даже понюхать». Ветеринар — о том, как вычислить «черного заводчика»

Читайте нас в: Google Новости

Заводчица из Балашихи продала молодой девушке смертельно больного щенка мальтипу, который умер вскоре после покупки. О том, как вычислить «черного заводчика», который заботится только о деньгах, а не о животных, ведущей 360.ru Елене Кононовой рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

В случае с мультипу скорее всего имела место так называемая внутрипитомниковая инфекция, которая поражает всех его обитателей, предположил ветеринар.

«Хозяйка питомника, конечно, не могла не знать, что у нее такая проблема с инвазионными заболеваниями. Поэтому это, конечно же, нарушение и санитарных, и гигиенических, и социальных правил содержания и разведения [животных]», - прокомментировал Шеляков случай их Балашихи.

На данный момент законодательно разведение животных никак не регулируется, объяснил врач.

«То есть каждый может себя назвать заводчиком и продавать хоть кого. Хоть породы, хоть гибриды пород самостоятельно разводить. Каких-то законных претензий [к качеству содержания и разведения животных заводчиками] невозможно сейчас предъявить, к сожалению», - отметил эксперт.

Чтобы обезопасить покупателей, Шеляков дал несколько советов.

«Во-первых, конечно, надо стараться все-таки [обращаться] к проверенным заводчикам. То есть пусть [это будет] сарафанное радио. <…> Кто-то у кого-то покупал, и вы идете уже просто к знакомым людям», - сказал он.

Второй совет эксперта - нужно обязательно зайти в то место, где содержатся животные и собственными глазами убедиться, что о них заботятся.

«Надо его [щенка] внимательно осмотреть и даже понюхать. Не должно быть от него какого-то кислого, зловонного запаха, что может указывать на проблемы со здоровьем», - заключил ветеринар.

Ранее ФПК сообщила, что с 1 января 2025 года пассажиры смогут перевозить животных в купе повышенной комфортности без выкупа всех мест. Это коснется только мелких животных и в переноске, крупную собаку необходимо перевозить по-старому.

Коты Собаки Животные Живодеры Кошки
13 декабря 2024, 00:45
Плотоядная бактерия чуть не лишила ног москвича. Вмешались врачи
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Москвич попал в реанимацию ИКБ № 2. Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии, медики обратили внимание на высокую температуру и сильное воспаление кожи на ногах, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения в официальном Telegram-канале.

Диагностика выявила в крови 36-летнего больного сразу два возбудителя. Первый - гемолитический стрептококк. Он вызывает инфекционное заболевание кожи, рожистое воспаление. Чаще всего оно проявляется на голени.

Вторым возбудителем оказалась плотоядная бактерия, которая не встречается в России. Ареал обитания этого существа - теплые океанические воды. Бактерия способна привести к некрозу мягких тканей.

Инфекция у пострадавшего москвича распространилась очень быстро. Затем началось заражение крови. Медики подключили его к ИВЛ, затем больного пришлось подсоединить и к аппарату «искусственная почка».

Кровь зараженного очистили от токсинов. Ему прописали курс антибиотиков. Мужчина провел десять дней на аппарате искусственной вентиляции легких. Затем его перевели из реанимации в хирургию.

Врачи отметили, что восстановление здоровья пострадавшего займет немалое количество времени. Вероятно, ему потребуется пересадка кожи. На данный момент медики дали благоприятный прогноз на полное восстановление пациента.

Ранее чемпионка России по ледолазанию Алена Власова умерла от укуса клеща.

Здравоохранение Врачи Мужчины Аппараты ИВЛ
13 декабря 2024, 00:34
Google Play принял неожиданное решение по российским разработчикам
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Google Play прекратил обрабатывать платежи продавцов из России. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на российских разработчиков.

Специалисты предоставили изданию письмо с соответствующим уведомлением. В документе сказано, что с 26 декабря Google Play прекращает обрабатывать платежи тех, чьи банковские адреса зарегистрированы в России, на неопределенный срок.

Финальные выплаты компания обещает провести 15 января. Предположительно, отключат и монетизацию приложений. Пользователи больше не смогут купить платные приложения или оформить подписку на них у разработчиков с российским банковским счетом.

Google ограничил работу магазина приложений Google Play в России еще в 2022 году. Причиной ограничений назывались проблемы с системой оплаты.

Ранее в ноябре депутат Немкин посоветовал россиянам отключить важные аккаунты от сервисов Google.

Google Россия
12 декабря 2024, 19:01
Цены на вторичное жилье в России снизятся
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Стоимость жилья на вторичном рынке может упасть в некоторых локациях, в том числе в Московском регионе. Об этом РБК сообщил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

По его словам, по большей части цены на вторичное жилье в стране не изменятся.

«По ценам [на вторичку] мы прогнозируем околонулевую динамику с возможным снижением номинальных цен и предложения в отдельных локациях», - пояснил он.

Аналитик предположил, что кардинальное изменение цен может произойти только в случае серьезного сокращения спроса на протяжении долгого периода времени. На квартиры в новостройках цены в следующем году подскочат на 6-8%, спрогнозировал он. Попов добавил, что застройщикам приходится продавать жилье по акциям и скидкам.

Ранее риелтор Наталья Перескокова не исключила, что в 2025 году цены на квартиры в мегаполисах вырастут. По ее мнению, стоимость жилья вырастет в Москве, Петербурге, Казани, Сочи и других южных городах.

Россия Экономика
12 декабря 2024, 17:56
Путин поздравил россиян с Днем Конституции
Пресс-служба Кремля
Читайте нас в: Google Новости
Президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале поздравил россиян с Днем Конституции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Принятая всенародным голосованием более 30 лет назад, она во многом определила судьбу России, самой ее государственности, легла в основу всей правовой системы страны, провозгласила и утвердила ключевые ценностные ориентиры нашего общества и народа», - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что принятые в 2020 году поправки также стали выражением воли миллионов жителей страны.

Среди награжденных на церемонии - военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный , в августе ставший Героем России, и композитор Александра Пахмутова, удостоенная звания Героя Труда. Получив слово, Поддубный заявил, что общество сейчас живет в период массового личного мужества.

Владимир Путин День Конституции РФ Конституция РФ

Новости по теме