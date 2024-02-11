11 февраля 2024, 17:25

«Ослушался приказа США». Захарова ответила на хамские заявления Шольца об интервью Путина

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Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией ответила канцлеру Германии Олафу Шольцу и британскому премьер-министру Риши Сунаку на их хамские заявления об интервью президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Слова дипломата привел сайт kp.ru.

Премьеры Соединенного Королевства последних лет - «люди безвольные». Они «послушно вальсировали, увлекаемые Вашингтоном в сторону будуара», подчеркнула Захарова. Она высказалась и про немецкого канцлера.

«Шольц ослушался приказа США не смотреть интервью. Если он будет чаще нарушать инструкции Белого дома, возможно, выведет Германию из кризиса», - иронично заявила дипломат.

Недавно канцлер ФРГ раскритиковал интервью Путина Карлсону, назвав его «лживым» и «смехотворным». Пользователи Сети не согласились с Шольцем.

Вслед за ним беседу раскритиковал Риши Сунак. Он заявил, что гордится тем, что Великобритания с самого начала твердо поддерживала Украину.

Германия США Великобритания Интервью Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
11 февраля 2024, 16:39
Мечту диско-бабушки из Сыктывкара исполнят Джиган и Оксана Самойлова
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Модель Оксана Самойлова и исполнитель Джиган решили исполнить мечту диско-бабушки Лидии Витальевны из Сыктывкара. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Поездка в Москву была новогодней мечтой пенсионерки, которая хотела посетить концерт какого-либо артиста. Такие мероприятия - главная радость в жизни одинокой женщины. В ее родном городе об этом знают, поэтому пускают пенсионерку на концерты бесплатно. Там она устраивает зажигательные танцы, за что ее прозвали диско-бабушкой.

Однако пенсия женщины в 15 тысяч рублей не дает ей возможности посетить столицу. Этих средств едва хватает на скромную комнату в общежитии. Бабушке помогают местные жители, так как близкие от нее отказались.

Оксана Самойлова сама родом из Ухты в Республике Коми. Модель прониклась историей землячки и решила пригласить женщину в Москву. Самойлову поддержал Джиган.

Летом 2023 года рэп-исполнитель выступил перед пассажирами московского метрополитена. Артист исполнил несколько композиций из своего альбома.

Пенсионеры Концерты Женщины Москва
11 февраля 2024, 15:25
Российские вузы предложили оборудовать детскими комнатами
Freepik
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Министерство науки и высшего образования инициирует проект по созданию комнат для пребывания детей в университетах. Об этом рассказала замглавы ведомства Ольга Петрова, сообщило РИА «Новости».

Проект поможет молодым мамам заботиться о ребенке без отрыва от преподавания или обучения в вузе.

«Это нужно, причем нужно и для студенток, и для молодых преподавателей», - подчеркнула Петрова.

Весной 2023 года уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец выступила с идеей создать специальные комнаты для детей студентов при вузах. Омбудсмен отметила, что средний возраст россиянок, родивших первенца, в 2018–2022 годах составлял 26,75 года.

Президент Владимир Путин ранее призвал россиян активнее создавать семьи и не затягивать с рождением детей. Он объяснил, что многие женщины решаются на ребенка только после получения образования и успехов в карьере. Такой подход негативно влияет на демографическую ситуацию.

Вузы Дети Семья Студенты Образование
11 февраля 2024, 13:12
«Есть номер Такера?» Чат GPT предположил ответ Байдена на интервью с Путиным
РИА «Новости»
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Чат GPT предположил, что сказал бы президент Соединенных Штатов Джо Байден после просмотра интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. С ботом пообщалась ведущая «360» Елена Кононова.

«Можешь предположить, что скажет президент Америки Джо Байден, когда посмотрит интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным?» - спросила она.

Бот ответил в шутливой форме. Он предположил, что после просмотра записи беседы Путина и Карлсона Байден с улыбкой обратился бы к своим советникам.

«Ну что ж, я думал заказать пиццу на обед, но после этого интервью мне кажется, лучше будет приготовить борщ. И да, у кого-нибудь есть номер Такера? Мне нужно узнать, подходит ли к борщу сметана или кетчуп», - привел бот слова президента США.

GPT уточнил, что его ответ не отражает реальных взглядов или высказываний американского лидера.

Елена Кононова также узнала у бота , где купить дешевые яйца, какую роль сыграл бы президент Владимир Зеленский в «Мастере и Маргарите», и где купить «извинительную водолазку».

Полную версию эксклюзивного интервью с нейросетью можно увидеть на площадках «360».

Интервью Владимир Путин Джо Байден Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
11 февраля 2024, 10:39
Предложил сам. Песков рассказал об организации интервью Карлсона с Путиным
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что американский телеведущий Такер Карлсон сам предложил провести интервью с Владимиром Путиным. Об этом официальный представитель Кремля рассказал журналисту Павлу Зарубину.

«Обычно внутреннюю кухню стараемся не раскрывать, но, действительно, он сам вышел на нас, предложил интервью. Активно посмотрели его материалы, аудиторию, насколько сбалансированно он освещает те или иные вопросы. Пришли к выводу рекомендовать президенту дать такое интервью», - поделился Песков.

Представитель Кремля отметил - Карлсон мог предвидеть, что возникнет накал страстей вокруг интервью с Путиным. Но это и добавило журналисту популярности. Зппад становится все более непредсказуемым, добавил Песков. Он признался, что у Кремля были опасения, что еще до начала интервью будут «гонения» на Карлсона.

Интервью Путина американскому журналисту привело в ярость НАТО. Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо рассказал, что альянс не может смириться с тем, что Карлсон дает людям информацию, отличную от их пропаганды.

Кремль Дмитрий Песков Россия Интервью Владимир Путин Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

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