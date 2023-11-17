17 ноября 2023, 14:06

Оскорбляли и унижали. Личные данные клиентов МТС в Омске оказались в свободном доступе — СМИ

РИА «Новости»
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Личные данные клиентов МТС в Омске оказались в открытом доступе в Сети из-за безалаберных работников компании. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Сотрудники МТС обменивались фотографиями паспортов абонентов в открытом чате мессенджера Telegram, а также оскорбляли и унижали неугодных покупателей, отметили журналисты. Работники вряд ли догадывались, что их переписку кто-то может прочитать. Они не скупились на нецензурную брань в адрес клиентов.

Уточняется, что в настоящее время Telegram-канал с данными абонентов удалили.

В октябре МТС Банк допустил утечку данных около миллиона клиентов. Информацию подтвердили сотрудники Роскомнадзора.

Юридическим лицам за утечку персональной информации грозит штраф в размере 60-100 тысяч рублей. Согласно законодательству РФ, даже если в Сеть попали данные миллиона человек, больше этой суммы взыскания не налагаются.

Россия Утечки данных
17 ноября 2023, 13:24
Запускавших фейерверки с крыши автобуса жителей задержали в Воронеже
Соцсети
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Полиция Воронежа задержала двух молодых людей, которые прокатились на крыше автобуса, запуская фейерверки. Об этом сообщило главное управление МВД России по Воронежской области в своем Telegram-канале.

После случившегося полиция задержала 22-летнего и 25-летнего жителей Новоусманского района. Парни стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве. Молодых людей доставили в отдел, сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

Ранее в Кирове полностью голая девушка исполнила танец на крыше автобуса. Полицейские спустили ее на землю, после чего отправили на медосвидетельствование.

Следствие установило, что вечером 15 ноября парни забрались на крышу автобуса на проспекте Революции. Как отметили в МВД, используя пиротехнику на крыше общественного транспорта, молодые люди грубо нарушили общественный порядок и продемонстрировали неуважение обществу.

Задержания Полиция
17 ноября 2023, 12:51
Эвакуированным из Газы россиянам не понадобилась госпитализация
Пресс-служба МЧС
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Никому из эвакуированных из сектора Газа россиян не потребовалась госпитализация. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Его процитировал ТАСС.

«Из 188 человек, которые уже прибыли в Россию из сектора Газа, госпитализация никому не потребовалась. Самочувствие у всех нормальное», - сказал он.

Операция по эвакуации соотечественников из анклава началась 12 ноября. По предварительным данным, из Газы вывезли уже свыше 300 человек. Только в среду, 15 ноября, МЧС помогло выбраться из анклава свыше 100 россиянам. Накануне в ведомстве сообщили, что готовят к вывозу третью группу соотечественников.

Людям оказывают необходимую помощь, в том числе по оформлению документов. Выбравшиеся из сектора Газа россияне рассказывали, что им приходилось жить в зданиях школ и больниц. Там у них не было электричества, а также людям негде было мыться.

Минздрав Медицина Конфликт Израиля и Палестины
17 ноября 2023, 11:37
Эрнст предложил создать аналог Евровидения без политических ограничений
Unsplash
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России нужно создать ежегодный песенный конкурс под рабочим названием «Интервидение», в котором будут участвовать разные страны. С таким предложением выступил гендиректор Первого канала Константин Эрнст на встрече министра культуры России Ольги Любимовой с главами зарубежных делегаций, сообщил ТАСС.

«В этом конкурсе не будет никаких политических ограничений, влияний», - отметил Эрнст.

По его словам, такое мероприятие должно стать свободной трибуной, на которой все страны смогут представлять образцы своей популярной музыки. Запустить конкурс можно было бы уже в 2024 году, сказал гендиректор Первого канала. Россия рассчитывает на участие в музыкальном состязании стран БРИКС и предлагает другим государствам присоединиться к инициативе, сообщил Эрнст.

Судить песенный конкурс будет национальное жюри, пояснил генеральный директор Первого канала. Правила определит постоянно действующий оргкомитет.

Эрнст добавил, что у Первого канала большая практика участия в Евровидении, но на протяжении последних лет на этот конкурс оказывают слишком много политических влияний. Однако популярная музыка должна доходить до аудитории, минуя политические пристрастия, указал гендиректор федерального телеканала. По его словам, «Интервидение» будет отражать уровень популярного искусства всех стран мира.

В 2024 году Евровидение пройдет в шведском городе Мальме. Россия не примет в нем участие, поскольку ее отстранили от конкурса в 2022 году.

Евровидение Музыка конкурсы
17 ноября 2023, 10:25
Песков рассказал, кого из уехавших россияне вряд ли примут обратно
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Россияне вряд ли примут обратно покинувших РФ соотечественников, которые ругали свою родину, находясь за рубежом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».

Кремль Дмитрий Песков Россия

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