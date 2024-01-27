Оскорбленный «голой» вечеринкой Ивлеевой тюменец подал в суд на «Мутабор»
Московский суд получил исковое заявление о компенсации морального вреда к клубу «Мутабор» от активиста из Тюмени, сообщило РИА «Новости». Мужчину возмутила «голая» вечеринка Насти Ивлеевой.
«Суд зарегистрировал исковое заявление Рябцева к ООО „Арт Центр“», - сообщили в суде.
По мнению заявителя, вечеринка «оскорбила уважение ценности человеческой жизни». Орган не уточнил, какую сумму морального вреда хочет взыскать истец с ответчика.
«Голая» вечеринка Насти Ивлеевой обернулась грандиозным скандалом. Блогер и телеведущая в ночь на 21 декабря устроила необычное закрытое мероприятие с дресс-кодом «почти голые» в московском клубе «Мутабор», куда позвала звездных гостей.
После тусовки имя одного из ее участников певца Филиппа Киркорова Киркорова исчезло с петербургской афиши «Золотого граммофона». Исполнительница Анна Асти и вовсе улетела из России , отменив все концерты.
Ранее оскорбленная «голой» вечеринкой россиянка подала иск к Ивлеевой и Киркорову , заявив, что действия знаменитостей причинили ей и ее ребенку «нравственные, физические страдания».