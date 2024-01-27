27 января 2024, 16:15

Оскорбленный «голой» вечеринкой Ивлеевой тюменец подал в суд на «Мутабор»

РИА «Новости»
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Московский суд получил исковое заявление о компенсации морального вреда к клубу «Мутабор» от активиста из Тюмени, сообщило РИА «Новости». Мужчину возмутила «голая» вечеринка Насти Ивлеевой.

«Суд зарегистрировал исковое заявление Рябцева к ООО „Арт Центр“», - сообщили в суде.

По мнению заявителя, вечеринка «оскорбила уважение ценности человеческой жизни». Орган не уточнил, какую сумму морального вреда хочет взыскать истец с ответчика.

«Голая» вечеринка Насти Ивлеевой обернулась грандиозным скандалом. Блогер и телеведущая в ночь на 21 декабря устроила необычное закрытое мероприятие с дресс-кодом «почти голые» в московском клубе «Мутабор», куда позвала звездных гостей.

После тусовки имя одного из ее участников певца Филиппа Киркорова Киркорова исчезло с петербургской афиши «Золотого граммофона». Исполнительница Анна Асти и вовсе улетела из России , отменив все концерты.

Ранее оскорбленная «голой» вечеринкой россиянка подала иск к Ивлеевой и Киркорову , заявив, что действия знаменитостей причинили ей и ее ребенку «нравственные, физические страдания».

Суд Скандалы Блогеры Россия Анастасия Ивлеева
27 января 2024, 17:00
«Кощунство и мерзость». Житель Тюмени объяснил, почему подал в суд на клуб «Мутабор»
РИА «Новости»
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Житель Тюмени Юрий Рябцев обратился в суд из-за скандальной «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор». В беседе с «360» активист рассказал, что хочет взыскать с организаторов мероприятия один миллиард рублей.

Тюменец отметил, что подал иск только к «Мутабору», но собирается привлечь в качестве соответчиков и других, в том числе блогера Анастасию Ивлееву и компанию МТС.

«Я иск подал, но подал пока что на „Мутабор“, Ивлеева еще не знает - она еще не заявлена соответчиком», - указал он.

Он признался, что скандальное мероприятие его возмутило. По мнению Рябцева, нельзя устраивать непристойные вечеринки в непростое для страны время.

«Учитывая то, что такие обстоятельства в стране происходят, люди страдают. Мне представляется, что такое гульбище - это кощунство и мерзость. Меня это возмутило», - добавил житель Тюмени.

Рябцев также назвал сумму морального ущерба, заявленную в иске. Он собирается взыскать с организаторов вечеринки один миллиард рублей.

«Она (Ивлеева - прим. ред.) будет привлечена в качестве соответчика. А также будут выяснены иные обстоятельства. Я допускаю, что привлеку еще пару лиц в качестве соответчиков, в том числе МТС», - заключил активист.

Ранее Московский суд зарегистрировал иск о компенсации морального вреда к клубу «Мутабор». Тюменец сообщил, что нашумевшая вечеринка со звездами «оскорбила уважение ценности человеческой жизни».

Тюмень Суд Скандалы Блогеры Россия Анастасия Ивлеева
27 января 2024, 16:38
«Зарежу». Барнаулец пригрозил расправой за публикацию ролика, где он пнул елку
РИА «Новости»
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Молодой человек из Барнаула пнул елку в подъезде дома на улице Солнечная поляна, затем поднял ее и некоторое время дурачился вместе с приятелем в лифте. Видео распространилось в соцсетях. После этого девушке — администратору местного паблика стали поступать угрозы, сообщил Telegram-канал Baza.

Молодой человек из Барнаула пнул елку в подъезде дома на улице Солнечная поляна, затем поднял ее и некоторое время дурачился вместе с приятелем в лифте. Видео распространилось в соцсетях. После этого девушке - администратору местного паблика стали поступать угрозы, сообщил Telegram-канал Baza.

Барнаулец шантажировал девушку: писал, что если она не удалит ролик, он придет к ее семье.

«Пока я кого-либо не зарежу, вопрос решен не будет», - заявил он.

По данным Telegram-канала «Инцидент Барнаул» , сообщение поступило в отдел полиции. Правоохранители начали проверку по факту происшествия. Всех участников видео удалось установить , с ними уже работают сотрудники полиции. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Перед Новым годом житель Омска спилил елку во дворе и отнес возлюбленной. Они уже успели украсить ее, когда в дом нагрянули полицейские. Тогда мужчина спрятал дерево в ванной. Однако сотрудник полиции забрал елку, и после этого она стояла в подъезде дома.

Видео Россия Полиция
27 января 2024, 13:57
Россияне с начала года стали потреблять больше электроэнергии
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Потребление электроэнергии в России с начала 2024 года выросло на 4,9% из-за холодной погоды. Об этом сообщил глава «Системного оператора ЕЭС» Федор Опадчий, чьи слова привело РИА «Новости».

«Холодно в этом году, поэтому потребление относительно прошлого года сейчас - плюс 4,9%», - подчеркнул он.

По словам эксперта, такие данные пока не позволяют судить о тренде, отражающем рост экономики страны. Но в целом «заметный рост присутствует». Увеличение энергопотребления заметно как по России, в том числе в изолированных районах, так и в единой энергосистеме страны.

Жители Сахалина в середине января остались без электричества из-за мощного снежного циклона. Света лишились сотни людей. К ликвидации последствий разбушевавшейся стихии привлекли все силы и средства.

Тогда же без электричества остались жители районов Ростовской области и центра Ростова-на-Дону. Отключение электроэнергии не повлияло на подачу отопления.

Электричество Россия Погода
27 января 2024, 13:27
Путин возложил цветы к «Рубежному камню» в годовщину снятия блокады Ленинграда
Пресс-служба Кремля
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Президент Владимир Путин в 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

С первых дней блокады бойцы Красной армии сдерживали на Невском пятачке численно превосходящие силы противника. Они не позволяли нацистам и их союзниками приблизиться к Ленинграду.

Путин, преклонив колено, возложил букет красных роз к основанию памятника. В это время горнист из почетного караула исполнил мелодию песни Льва Гурова «Тишина». Президент некоторое время стоял молча, после чего перекрестился.

Люди, которые смогли пережить блокаду и победить нацизм , навсегда останутся нравственным примером для россиян в борьбе за суверенитет, свободу и Родину, заявил накануне глава государства на церемонии закладки атомного ледокола «Ленинград». Новый корабль назвали в память о подвиге города и мужестве его жителей и защитников.

Памятники Владимир Путин Цветы Блокада Ленинграда

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