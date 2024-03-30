Оскорбившего самарского губернатора мигранта выслали из России

«Выяснилось, что малолетний мигрант, угрожавший самарскому губернатору, находится на территории РФ незаконно», - отметил он.

Оскорбления Азарова опубликовали в Сети. Видео малолетний мигрант записал вместе с братом и заявил, что наказывать его никто не станет - просто поставят на учет. В ролике мальчики в нецензурной форме высказались о главе региона. Против детей возбудили уголовное дело, сообщило Ura.ru. В итоге производство прекратили, поскольку иностранцы не достигли 16-летнего возраста.

По информации РИА «Новости» , на момент публикации видео подросткам было по 12 и 14 лет. Свою вину они признали.