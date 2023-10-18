Осенний маркет современного искусства проведут на «Винзаводе» в Москве
На этих выходных, 21 и 22 октября, в центре современного искусства «Винзавод» в Москве пройдет осенний маркет Win-Win. Это седьмое по счету мероприятие, на котором представят скульптуры, картины и необычные книги, сообщили на сайте мэра и правительства столицы.
На участие в мероприятии подали рекордное количество заявок - свыше 600. Свои работы потенциальным покупателям представят молодые художники и другие представители современной арт-индустрии.
Маркет проходит несколько раз в год на трех площадках «Винзавода»: в цехе Белого, цехе Красного и Винтажном зале. Вход - свободный. Ярмарка будет открыта с 13:00 до 22:00 в 4-м Сыромятническом переулке, дом 1/8.
С начала года московские дизайнеры продали более 20 тысяч товаров на городских маркетах. Их общий доход составил 27,8 миллиона рублей.