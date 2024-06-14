ОСАГО введут в Донбассе и Новороссии с 2025 года

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Замминистра проводил встречи с руководством четырех новых регионов России по вопросу ОСАГО. Субъекты уже готовы к введению всех видов обязательного страхования.

«Речь ведь не только про ОСАГО, надо будет оформлять еще страхование ОПО и ОСГОП», - рассказал Моисеев.

По его словам, владельцы авто в новых регионах смогут без проблем приобрести полис ОСАГО во всех офисах банка ПСБ. Документ можно купить онлайн через сайт Российского союза автостраховщиков.

В мае правительство России поддержало законопроект об увеличении лимита выплат при оформлении ДТП по ОСАГО. Авторами инициативы стали депутаты фракции «Новые люди».