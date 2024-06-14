ОСАГО введут в Донбассе и Новороссии с 2025 года
Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) введут в Донбассе и Новороссии с 1 января 2025 года. Об этом сообщил заместитель главы Минфина Алексей Моисеев.
Замминистра проводил встречи с руководством четырех новых регионов России по вопросу ОСАГО. Субъекты уже готовы к введению всех видов обязательного страхования.
«Речь ведь не только про ОСАГО, надо будет оформлять еще страхование ОПО и ОСГОП», - рассказал Моисеев.
По его словам, владельцы авто в новых регионах смогут без проблем приобрести полис ОСАГО во всех офисах банка ПСБ. Документ можно купить онлайн через сайт Российского союза автостраховщиков.
В мае правительство России поддержало законопроект об увеличении лимита выплат при оформлении ДТП по ОСАГО. Авторами инициативы стали депутаты фракции «Новые люди».