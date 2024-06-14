14 июня 2024, 15:29

ОСАГО введут в Донбассе и Новороссии с 2025 года

РИА «Новости»
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Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) введут в Донбассе и Новороссии с 1 января 2025 года. Об этом сообщил заместитель главы Минфина Алексей Моисеев.

Замминистра проводил встречи с руководством четырех новых регионов России по вопросу ОСАГО. Субъекты уже готовы к введению всех видов обязательного страхования.

«Речь ведь не только про ОСАГО, надо будет оформлять еще страхование ОПО и ОСГОП», - рассказал Моисеев.

По его словам, владельцы авто в новых регионах смогут без проблем приобрести полис ОСАГО во всех офисах банка ПСБ. Документ можно купить онлайн через сайт Российского союза автостраховщиков.

В мае правительство России поддержало законопроект об увеличении лимита выплат при оформлении ДТП по ОСАГО. Авторами инициативы стали депутаты фракции «Новые люди».

Донбасс ОСАГО
14 июня 2024, 09:17
Ограничения для иностранных VPN. Эксперты объяснили новый указ о кибербезопасности
Freepik
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Указ президента России Владимира Путина о кибербезопасности расширяет и конкретизирует список ограничений на сотрудничество отечественных компаний с зарубежными сервисами по информационной безопасности. Об этом рассказали РБК в пресс-службе Angara Security.

«Ограничения распространяются на использование международных репозиториев открытого кода (например, GitHub), облачные сервисы и технологии», - указали в компании.

Новый документ , по данным Angara Security, в целом закрепил основные пункты ранее подписанных 166-го и 250-го указов. До начала следующего года импортозамещение должно быть завершено, а отсрочки исключены.

«Я думаю, что это больше задел на ограничения для иностранных VPN-сервисов», - предположила руководитель направления по работе с регуляторами группы компаний Swordfish Security Альбина Аскерова.

По ее словам, иностранными VPN-сервисами пользуется много людей. В компаниях их применяют для обхода блокировок. По предыдущей формулировке закона под запретом был сам факт установки продуктов. А в новом указе уточнили, что в формате сервиса от таких организаций ничего получать нельзя, добавила Аскерова.

Законы Россия Работа Владимир Путин
14 июня 2024, 05:04
Coca-Cola снова захотела работать в России
РИА «Новости»
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Американская компания Coca-Cola Company, ушедшая из России в 2022 году, вновь подала заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков брендов Coca-Cola, Sprite и Fanta. Об этом сообщили «Ведомости».

По данным издания, регистрируемые товарные знаки относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг - для безалкогольных и алкогольных напитков, газировки.

Производитель напитков Coca-Cola Company ушел с российского рынка в 2022 году. Компания одной из первых в марте объявила о приостановке деятельности, в июне предприятие остановило производство и продажи напитков.

После ухода Coca-Cola россияне стали покупать аналоги напитка от брендов «Добрый» и «Черноголовка».

США Россия Бизнес Черноголовка
14 июня 2024, 01:04
Депутаты предложили оповещать абонентов обо всех зарегистрированных на них номерах
Pxhere
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В Госдуму внесли законопроект об извещении россиян обо всех оформленных на них телефонных номерах. Об этом сообщил один из авторов инициативы Василий Пискарев в Telegram-канале.

Депутаты предложили размещать информацию на портале «Госуслуги». Человек сможет приостановить действие договора, если он не соглашался на его заключение.

Законопроект также предусматривает более жесткие требования к оформлению сим-карт для иностранцев. Согласно документу, эта категория абонентов сможет заключать договоры только при личном присутствии и с обязательным прохождением процедуры идентификации как пользователей, так и их устройств.

Ранее ФСБ начала обсуждать с Минцифры ужесточение продаж сим-карт. Это поможет вести борьбу с серым рынком, считает шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.

Госдума РФ Депутаты
13 июня 2024, 23:15
Зампреда движения «Зов народа» Еговцева похоронили на Луговском кладбище в Лобне
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Заместителя председателя общественного движения «Зов народа» Антона Еговцева похоронили на Луговском кладбище в Лобне. Об этом сообщили в Telegram-канале общественников.

Супруга Антона Екатерина отметила, что он был добрым и честным, помогал нуждающимся.

«Он отдавал последнее в нашей семье нуждающимся. Именно тем, кто нуждался больше нас. Мы оставались порой просто без денег, но он все отдавал людям», - поделилась женщина.

Отпевание Антона Еговцева прошло в Серафимовском кладбищем.

Еговцева убили в ночь на 7 июня в подъезде его же дома. Конфликт с преследователем супруги перешел в драку, и мужчина ударил Антона ножом.

Лобня Семья

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