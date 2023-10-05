Организаторы рейда на рынке в Челябинске выдали приезжим 17 повесток в военкомат

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Сотрудники Управления по вопросам миграции в сотрудничестве с Росгвардией, прокуратурой и военными комиссариатами провели очередной рейд. На этот раз приезжих проверили на Кременкульском оптовом рынке в Сосновском районе.

«Вручено 17 повесток для явки в военкоматы лицам, приобретшим гражданство Российской Федерации и подлежащих постановке на воинский учет», - сообщили в полиции.

Получив паспорт, бывшие мигранты должны встать на воинский учет. Правоохранители предупредили, что тем, кто не сделал этого вовремя, грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Проверяющие нашли семь нарушений миграционного законодательства. Дела трех мигрантов передали в суд, который решит вопрос об их выдворении. Работодателей накажут штрафом до 800 тысяч рублей или приостановкой работы до трех месяцев.

Похожий миграционный рейд провели в августе в Санкт-Петербурге. С овощебазы 100 человек увезли в военкомат.