Организаторы лотереи не нашли выигравшего миллиард тюменца

«Победитель еще не вышел на связь с организаторами. Как правило, участники обращаются не сразу», - отметили в организации.

По данным пресс-службы, победители обращаются за выигрышем разными способами. Например, звонят по телефону или приезжают в лотерейный центр. Некоторые отправляют документы по почте, хотя в случае с миллиардным выигрышем такое маловероятно.

Директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович заявила, что победителя из Тюмени ждут в московском офисе, чтобы оформить его выигрыш.

Тюменец стал третьим, кто выиграл миллиард рублей по итогам новогодней лотереи.

В летнем розыгрыше победил житель ЯНАО. Он выиграл восемь миллионов рублей в лотерее «Все или ничего». Эта игра интересна тем, что победителем становится как человек, угадавший в игровом поле 12 числе, так и тот, кто не угадал ни одного, сообщило радио Sputnik.