Организаторы движения «Зов народа» назвали место и время похорон Антона Еговцева

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Изначально Еговцева планировали похоронить на его родине в Пермском крае, но потом решили организовать открытые похороны в Подмосковье, чтобы все желающие могли прийти проститься к погибшим.

«Завтра мы заберем тело из морга, а сами похороны состоятся 13 июня в городе Лобня. Приглашаем всех, кто знал и уважал Антона», - написала пресс-служба в Telegram-канале.

Отпевание пройдет в Серафимовском храме в Лобне, похоронят Антона Еговцева на Луговском кладбище.

Общественника убили в подъезде его же дома. Причиной послужила неразделенная любовь преступника к супруге Еговцева.