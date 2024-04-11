Организаторов Евровидения обвинили в поддержке Израиля из-за денег

По информации издания, организаторы опасаются, что, если Израиль не сможет участвовать в конкурсе, это приведет к расторжению партнерства с израильской компанией Moroccanoil, которая каждый год вкладывает миллионы евро в организацию музыкального конкурса.

В свете продолжающегося конфликта в Газе некоторые зрители стали призывать к бойкоту Евровидения из-за допуска к участию исполнителя из Израиля. Также общественность удивилась тому, что к конкурсу с 2022 года перестали допускать участников из России. Фанаты заявили, что конкурс не смог остаться в стороне от политики и денег.

Заместитель генерального директора Европейского вещательного союза Жан Филип Де Тендер призвал положить конец «несправедливым обвинениям и преследованию» участников. Многих из них стали критиковать за участие в конкурсе в этом году.

Так, организаторы Евровидения осудили угрозы в сторону конкурсантки из Израиля. Ее начали травить в соцсетях.