25 мая 2024, 21:35

Организатора БСМ-вечеринок Екатеринбурга обвинили в оскорблении чувств верующих

РИА «Новости»
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Уральские силовики разогнали секретную БДСМ-вечеринку в поселке Белоярское под Екатеринбургом. В ходе рейда они задержали организатора мероприятия Станислава Словиковского, которого продержали в отделе несколько часов. В беседе с Ura.ru, задержанный рассказал, что против него завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

По словам Словиковского, богохульство силовики разглядели на трех фотографиях, которые скачали из закрытого Telegram-чата, где публиковались анонсы предстоящих вечеринок.

По словам собеседника журналистов, стилизованный венок на голове девушки следователи приняли за терновый венец Христа, а металлические швеллеры в виде буквы «Х» за православный крест.

«Эпизод в деле касается перфоманса „Напишите свой грех“, где на разных фото люди держат в руках таблички с названиями различных грехов: гнев, гордыня, блуд. Мне сообщили, что „грех“ - это слово, которое принадлежит церкви, его нельзя использовать. Получается, поговорку „И смех, и грех“ тоже нельзя использовать?», - рассказал Словиковский.

Мужчина добавил что после предварительной беседы следователь его отпустил, но попросил прийти на допрос 27 мая. Обвиняемый пообещал, что пойдет туда с адвокатом.

В конце прошлого года сотрудники Росгвардии сорвали вечеринку в екатеринбургском клубе Fame. Силовиков сопровождал бывший депутат Законодательного собрания области и руководитель регионального проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев. Он заявил, что в ходе проверки обнаружили н емаркированный алкоголь и табачную продукцию.

Уральские силовики разогнали секретную БДСМ-вечеринку в поселке Белоярское под Екатеринбургом. В ходе рейда они задержали организатора мероприятия Станислава Словиковского, которого продержали в отделе несколько часов. В беседе с Ura.ru , задержанный рассказал, что против него завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

Уголовное дело Россия Екатеринбург
25 мая 2024, 18:56
Рейд против фотографов с экзотическими животными провели в Сочи
РИА «Новости»
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Проверку незаконной деятельности фотографов, эксплуатирующих животных, провели сотрудники департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи. По итогам рейда они составили шесть административных протоколов. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Директор департамента Святослав Ершов заявил, что такие рейды в преддверии летнего сезона сотрудники проводят регулярно. Он подчеркнул, что использование экзотических животных в коммерческих целях в Сочи строго запрещено.

Ершов призвал жителей и гостей города-курорта сообщать о каждом подобном случае в администрацию или вызывать полицию.

Мониторинг за соблюдением правил обращения с экзотическими животными в Сочи привел к неожиданному результату. Следящие за городскими камерами правоохранители заметили мужчину, который нес в руках мертвого дельфина. Любителем морской фауны оказался объявленный в федеральный розыск наркоторговец.

Сочи Правила Животные
25 мая 2024, 12:05
Три новых объекта появятся в Москве по программе создания мест приложения труда
РИА «Новости»
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Еще три объекта по программе создания мест приложения труда появятся в Москве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Один из них будет находиться в САО, два — в ТиНАО.

Как уточнил глава города, инвесторы возведут логистический комплекс в Краснопахорском районе (ТиНАО), административно-деловой комплекс в Левобережном районе (САО) и общественное здание в районе Коммунарка (ТиНАО).

«И городу, и инвесторам, и жителям реализация программы [мест приложения труда] выгодна: бизнес получает желаемые льготы на развитие, город - экстенсивное и равномерное инфраструктурное наполнение своих территорий, горожане - качественную разнообразную застройку и возможность работать рядом c домом», - отметил руководитель проекта Luzhniki Collection, (Инвестиционная Группа АБСОЛЮТ) Анатолий Потапов.

Инвестиционная Группа АБСОЛЮТ сотрудничает с Москвой по этой программе на Лужнецкой набережной, продолжил он. Речь идет о многофункциональном жилом комплекса Luzhniki Collection.

«Соглашение с городом по данной программе подразумевает строительство трех бизнес-центров совокупной площадью более 100 тыс. кв. м в границах старой Москвы и в ТиНАО», - подчеркнул руководитель проекта.

За четыре года программа создания мест приложения труда охватила практически все районы Москвы. В рамках ее реализации заключили уже более 100 соглашений с инвесторами - в городе возведут свыше 4,6 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости.

Еще три объекта по программе создания мест приложения труда появятся в Москве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Один из них будет находиться в САО, два - в ТиНАО.

Работа Москва
25 мая 2024, 10:13
Единый реестр авиадебоширов предложили создать в Госдуме
РИА «Новости»
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В России необходимо создать единый реестр авиадебоширов. С таким предложением выступила первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина, ее слова привело РИА «Новости».

«Все чаще начали подниматься вопросы безопасности предоставляемых авиаперевозчиками услуг в преддверии высокого туристического сезона. Я предложила создать единый реестр авиадебоширов в письме к вице-премьеру Виталию Савельеву», - сказала парламентарий.

Школкина отметила, что отдельным вопросом станет обеспечение безопасности для пассажиров рейса путем недопущения на борт заведомо агрессивного пассажира.

«Авиаперевозчикам уже предоставили такое право на законодательном уровне. Но каждая авиакомпания ведет реестр таких лиц самостоятельно и не синхронизируется, что приводит к повторным правонарушениям на борту воздушного судна других авиакомпаний», - добавила депутат.

Ранее семейная пара устроила дебош на борту самолета из Южно-Сахалинска во Владивосток.

Депутаты Самолеты Россия Авиакомпании
25 мая 2024, 05:14
Россияне смогут засудить коммунальщиков по новому закону
РИА «Новости»
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Российский парламент одобрил законопроект об ужесточении ответственности ресурсоснабжающих организаций за оказание некачественных коммунальных услуг. Об этом агентству «Прайм» рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.

Сейчас коммунальщиков могут оштрафовать за такие нарушения на сумму от пяти до 10 тысяч рублей, причем размер штрафа не менялся уже 17 лет. Теперь система наказания станет более дифференцированной.

Первое нарушение должностным лицам обойдется в ту же сумму, юридическим лицам - от 30 до 50 тысяч рублей. Если оно повторится, то штрафы составят от 15 до 30 тысяч рублей и от 50 до 200 тысяч рублей соответственно.

Прежней оставили санкцию, предусмотренную для организаций, которые не поставляют ресурсы - это ТСЖ, ЖСК и СНТ.

Данилов напомнил, что в случае оказания некачественной услуги потребитель вправе потребовать уменьшения платы за нее и выплаты штрафа в его пользу. Главное сразу предупредить о факте нарушения аварийно-диспетчерскую службу исполнителя, добиться проведения проверки, устранения недостатков и перерасчета платы. Если это не сделают, то обратиться в суд.

Ранее юрист Кирилл Овтов рассказал, кто вправе получить субсидии при оплате коммунальных услуг при повышении тарифов в июле этого года.

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