Организатора БСМ-вечеринок Екатеринбурга обвинили в оскорблении чувств верующих

По словам Словиковского, богохульство силовики разглядели на трех фотографиях, которые скачали из закрытого Telegram-чата, где публиковались анонсы предстоящих вечеринок.

По словам собеседника журналистов, стилизованный венок на голове девушки следователи приняли за терновый венец Христа, а металлические швеллеры в виде буквы «Х» за православный крест.

«Эпизод в деле касается перфоманса „Напишите свой грех“, где на разных фото люди держат в руках таблички с названиями различных грехов: гнев, гордыня, блуд. Мне сообщили, что „грех“ - это слово, которое принадлежит церкви, его нельзя использовать. Получается, поговорку „И смех, и грех“ тоже нельзя использовать?», - рассказал Словиковский.

Мужчина добавил что после предварительной беседы следователь его отпустил, но попросил прийти на допрос 27 мая. Обвиняемый пообещал, что пойдет туда с адвокатом.

В конце прошлого года сотрудники Росгвардии сорвали вечеринку в екатеринбургском клубе Fame. Силовиков сопровождал бывший депутат Законодательного собрания области и руководитель регионального проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев. Он заявил, что в ходе проверки обнаружили н емаркированный алкоголь и табачную продукцию.

Уральские силовики разогнали секретную БДСМ-вечеринку в поселке Белоярское под Екатеринбургом. В ходе рейда они задержали организатора мероприятия Станислава Словиковского, которого продержали в отделе несколько часов. В беседе с Ura.ru , задержанный рассказал, что против него завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих.