Оренбургские коммунальщики во время снегопада взялись поливать деревья

Жители заметили автоцистерну на улице Гаранькина в Ленинском районе Оренбурга. К 5 ноября землю покрыл снег толщиной несколько сантиметров, местами на дорогах образовалась гололедица, но это не остановило городские службы. Мужчина во время очередного снегопада полил из шланга саженцы кустарников и деревьев вдоль дороги.

В это же время по улицам города разъезжала снегоуборочная техника.

Пресс-служба администрации Оренбурга сообщила, что около 10 комбинированных дорожных машин и погрузчиков муниципальных предприятий «БиОз» и «Комсервис» расчистили основные магистрали, в том числе улицу Гаранькина, а рабочие провели антигололедную обработку парков и скверов.

Администрация Нижневартовска прославилась при подготовке к Новому году. Коммунальщики установили в городе ледяные скульптуры с «каменными лицами» и покрасили снеговиков белой краской.