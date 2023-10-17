Орел или решка. Ученые выяснили, какая сторона монетки выпадает чаще при подбрасывании

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В публикации сказано, что вероятность выпадения орла составила 50,8%, решки - 50%. В ходе эксперимента монетку подбросили 350 757 раз. Результаты эксперимента показали, что если она изначально лежала орлом вверх, то шанс ее приземления в такое же положение немного выше.

По мнению исследователей, такой перевес противоречит теории вероятности, которая гласит, что каждая сторона монеты может выпасть с шансом 50%.

«Когда люди подбрасывают обычную монету, она имеет тенденцию падать той же стороной, с которой была запущена <…> Наши данные убедительно подтверждают этот точный прогноз: монеты чаще всего падали одной и той же стороной», - написано в публикации.

Ранее японские ученые научили искусственный интеллект переводить кудахтанье кур. Программа может распознать такие птичьи чувства, как голод, страх, удовлетворенность, восторг, стресс и злость.