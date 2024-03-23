Орбан выразил соболезнования Путину после теракта в Crocus City Hall
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправил президенту Владимиру Путину письмо, в котором выразил соболезнования всем россиянам в связи с произошедшим 22 марта терактом в Crocus City Hall. Об этом сообщило агентство MTI.
«Венгрия привержена поддержке борьбы с терроризмом, поэтому я заверяю господина президента, что мы продолжим вносить вклад в усиление международных антитеррористических операций в будущем. Мы молимся за жертв и их семьи», - добавил в письме Орбан.
Премьер подчеркнул, что жители Венгрии прибывают в шоке от увиденных роликов с жертвами теракта в Подмосковье. Он пожелал семьям погибших сил, а пострадавшим скорее выздороветь.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил российскому лидеру по телефону и выразил соболезнования из-за теракта на концерте группы «Пикник». Он заявил о готовности Турции совместно с Россией бороться с терроризмом.