Орбан выразил соболезнования Путину после теракта в Crocus City Hall

«Венгрия привержена поддержке борьбы с терроризмом, поэтому я заверяю господина президента, что мы продолжим вносить вклад в усиление международных антитеррористических операций в будущем. Мы молимся за жертв и их семьи», - добавил в письме Орбан.

Премьер подчеркнул, что жители Венгрии прибывают в шоке от увиденных роликов с жертвами теракта в Подмосковье. Он пожелал семьям погибших сил, а пострадавшим скорее выздороветь.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил российскому лидеру по телефону и выразил соболезнования из-за теракта на концерте группы «Пикник». Он заявил о готовности Турции совместно с Россией бороться с терроризмом.