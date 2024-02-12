Оранжевый уровень погодной опасности продлили в Москве до вторника

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Сегодня и завтра в некоторых районах мегаполиса пройдет ледяной дождь и ожидается налипание мокрого снега. Аналогичное метеопредупреждение касается и Московской области.

Кроме того, желтый уровень опасности объявили в столице из-за тумана, который также продлится до 21:00 вторника.

Ранее синоптик предупредил , что в понедельник, 12 февраля, в Москву придет потепление. Температура воздуха будет варьироваться от -2 до 0 градусов.

Водителям стоит быть особенно осторожными на дорогах. При необходимости пересаживаться на городской транспорт. Аккуратными следует быть и пешеходам.