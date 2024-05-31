Опубликован гайд по развитию творческих способностей у детей

Интерактивный ресурс разработал творческий коллектив медиахолдинга «Вечерняя Москва», а также педагоги и психологи. Карточки навигатора содержат главную информацию о том, когда следует начать занятия, в чем их польза, что влияет на успехи юных артистов и какие перспективы для детей открывает дополнительное образование. Так, умение играть на музыкальных инструментах увеличивает эффективность обучения точным наукам, а изобразительное мастерство или танцы - помогают развитию пространственного мышления и учат нестандартным подходам к решению задач. Приобретая творческие навыки, дети развивают воображение и повышают уровень социализации.

«Искусство помогает формировать креативное мышление и эмоциональный интеллект - способности, которые пригодятся в любой профессии и жизни в целом. Мы стараемся содействовать всестороннему развитию подрастающего поколения: знакомим ребят с современными производствами и технологиями, проводим творческие конкурсы и мастер-классы, экологические акции. Важно создавать для детей максимально благоприятную среду для жизни и обучения. Поддержка юных талантов - это наш вклад в будущее», - отметил Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть - смазочные материалы».

Экспертами проекта, созданного в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть», выступили преподаватели Фрязинской детской школы искусств, которая в этом году получила новый большой концертный зал. Масштабную реконструкцию помогла провести «Газпромнефть-СМ». Более 900 юных артистов теперь репетируют и выступают на собственной сцене, оснащенной современным оборудованием.

«Возможность творческой самореализации - одна из ключевых составляющих комфортной среды, и даже в технологичный век информационных технологий мы видим растущий интерес юных горожан к сфере искусства. Во Фрязине тысячи ребят учатся музыке и танцам, приобретают навыки художественного и актерского мастерства, завоевывают призы на международных и всероссийских конкурсах. Необходимо создавать условия, чтобы больше детей смогли открыть свои уникальные таланты», - подчеркнул Дмитрий Воробьев, глава городского округа Фрязино.