31 мая 2024, 09:08

Опубликован гайд по развитию творческих способностей у детей

Читайте нас в: Google Новости

Ко Дню защиты детей «Газпромнефть — смазочные материалы» выпустила специальный проект, посвященный развитию творческих способностей. Простой и удобный навигатор поможет родителям определиться с выбором вида искусства для ребенка. Эксперты делятся полезными советами по пяти направлениям: игра на музыкальных инструментах, изобразительное искусство, хореография, вокал и актерское мастерство.

Интерактивный ресурс разработал творческий коллектив медиахолдинга «Вечерняя Москва», а также педагоги и психологи. Карточки навигатора содержат главную информацию о том, когда следует начать занятия, в чем их польза, что влияет на успехи юных артистов и какие перспективы для детей открывает дополнительное образование. Так, умение играть на музыкальных инструментах увеличивает эффективность обучения точным наукам, а изобразительное мастерство или танцы - помогают развитию пространственного мышления и учат нестандартным подходам к решению задач. Приобретая творческие навыки, дети развивают воображение и повышают уровень социализации.

«Искусство помогает формировать креативное мышление и эмоциональный интеллект - способности, которые пригодятся в любой профессии и жизни в целом. Мы стараемся содействовать всестороннему развитию подрастающего поколения: знакомим ребят с современными производствами и технологиями, проводим творческие конкурсы и мастер-классы, экологические акции. Важно создавать для детей максимально благоприятную среду для жизни и обучения. Поддержка юных талантов - это наш вклад в будущее», - отметил Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть - смазочные материалы».

Экспертами проекта, созданного в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть», выступили преподаватели Фрязинской детской школы искусств, которая в этом году получила новый большой концертный зал. Масштабную реконструкцию помогла провести «Газпромнефть-СМ». Более 900 юных артистов теперь репетируют и выступают на собственной сцене, оснащенной современным оборудованием.

«Возможность творческой самореализации - одна из ключевых составляющих комфортной среды, и даже в технологичный век информационных технологий мы видим растущий интерес юных горожан к сфере искусства. Во Фрязине тысячи ребят учатся музыке и танцам, приобретают навыки художественного и актерского мастерства, завоевывают призы на международных и всероссийских конкурсах. Необходимо создавать условия, чтобы больше детей смогли открыть свои уникальные таланты», - подчеркнул Дмитрий Воробьев, глава городского округа Фрязино.

Дети Школы Фрязино конкурсы Технологии
30 мая 2024, 23:17
Анапа лишилась статуса города
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Статус Анапы изменили на муниципальный округ в соответствии с федеральным законодательством. Такое решение приняли депутаты Заксобрания Краснодарского края, сообщение опубликовали на официальном сайте.

«В настоящее время муниципальное образование город-курорт Анапа не соответствует указанным критериям по доле городского населения и по площади территории городских населенных пунктов», - сообщил председатель комитета по вопросам местного самоуправления Андрей Дорошев.

Переходный период продлится до 1 января 2025 года. До этого времени примут Устав муниципального образования и другие нормативные акты.

Более 4,5 тысячи школьников из Подмосковья отдохнут в детских лагерях на Черноморском побережье в санаториях Туапсе, Геленджика и Анапы.

Депутаты Образование Краснодарский край
30 мая 2024, 22:20
«Хорошая идея». Путин — о создании монумента из советских монет к юбилею Победы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент Владимир Путин одобрил предложение установить памятник из переплавленных советских монет на Поклонной горе к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

С такой инициативой выступил после церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля получивший орден Дружбы гражданин Белоруссии, паралимпийец Алексей Талай.

Он рассказал Путину, что в Москве в 2025 году установят памятник из сплава советских монет. По его словам, они собирались детьми из Белоруссии, России, США, Европы, Израиля и теми, кто помнит и чтит память победителей в Великой Отечественной войне.

«Хорошая идея, вам спасибо за предложение», - ответил Путин.

Талай выразил надежду получить монету на народный памятник и от Путина.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти в рамках антироссийской кампании принизили роль СССР в победе над фашизмом. Однако, как он подчеркнул, Россия не позволит забыть о многомиллионных жертвах Великой Отечественной войны.

Белоруссия Россия Владимир Путин Великая Отечественная война
30 мая 2024, 20:43
Ирине Винер вручили орден «За заслуги перед Отечеством»
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Президент Владимир Путин наградил главу Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирину Винер орденом «За заслуги перед Отечеством». Церемония состоялась в Кремле.

Винер поблагодарила Путина и отметила, что россияне должны грудью стоять за спиной главы государства.

«Есть такое выражение: „Помазанник Божий“. Мы здесь все верующие и понимаем, что все, что вам дается, дается оттуда», - сказала глава ВФХГ.

Винер руководит федерацией с 2008 года. При ней десятки российских гимнасток становились победителями и призерами Олимпийских игр.

Путин также вручил звезду Героя России ветерану Великой Отечественной войны Ибрагиму-Паше Садыкову. Недавно мужчина отметил 100-летний юбилей.

Кремль Ветераны Россия Мужчины Владимир Путин
30 мая 2024, 19:49
Четыре миллиона семей с детьми смогут воспользоваться налоговой выплатой
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Четыре миллиона семей с двумя и более детьми смогут воспользоваться налоговой выплатой с 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда РФ.

Фактическая ставка НДФЛ для родителей составит 6%. Программа охватит около 10 миллионов детей.

«Вслед за увеличением стандартного налогового вычета на второго и третьего ребенка <…> вводится „семейная налоговая выплата“, - отметили в ведомстве.

Эту меру поддержки защитили от списаний за долги и задолженностей по алиментам.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что рождение в семье трех и более детей должно стать в России нормой. По его мнению, страна уже движется в этом направлении.

Долги Дети Выплаты в России Семья Россия Владимир Путин

Новости по теме