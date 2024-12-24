Опрос показал, сколько россиян хотят знать заработок партнера

«Каждый четвертый готов тратить более половины своих доходов на подарки близким, а 78% ведут бюджет совместно и делят траты пополам», - сообщили в банке.

Крупные покупки, например отпуска, совместно оплачивают 59% россиян. При этом почти половина жителей страны готова тратить на любимого человека 50% своих доходов или больше.

Всего в опросе участвовали 1500 человек из городов с населением больше 100 тысяч жителей - не только семейные пары, но и те, кто находятся в отношениях без регистрации брака.

В сентябре сайт знакомств Mamba назвал смартфон мужчины главным критерием , по которому 22% россиянок на первом свидании оценивают примерный уровень дохода потенциального партнера.