29 декабря 2023, 10:35

Опрос kp.ru: 48% россиян назвали выставку «Россия» главным культурным событием года

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Более 48% россиян признались, что считают самым главным культурным событием 2023 года проведение выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Еще 44% соотечественников назвали значимым событием года историю болезни и восстановления Романа Костомарова. Опрошенные подчеркнули, что спортсмен продолжат демонстрировать невероятную силу духа и вдохновлять людей своим примером.

Кроме того, в число главных культурных событий по мнению россиян вошли первый снятый в космосе фильм «Вызов», нашумевший сериал «Слово пацана» и самый кассовый фильм «Чебурашка».

Выставка-форум «Россия»
29 декабря 2023, 09:29
Дочь депутата Госдумы от Красноярского края заметили на «голой» вечеринке
Freepik
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На скандальной «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой заметили дочь депутата Госдумы от Тывы, Хакасии и Красноярского края Артура Чилингарова Ксению. Об этом сообщил Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

Судя по снимкам, дочь депутата предстала на «голой» вечеринке в черном платье с вырезом в зоне декольте и шнуровкой. На кадрах Ксения Чилингарова запечатлена рядом с женой совладельца Capital Group Павла Те Ольгой Карпуть.

«Где отмены, обыски, блокировки сайтов и счетов?» - задались вопросом авторы публикации.

Скандальная вечеринка состоялась 20 декабря в столичном клубе «Мутабор». Организатором выступила Анастасия Ивлеева. После резонанса в Сети звездных участников вечеринки начали убирать из новогоднего эфира. У некоторых отменились корпоративы. Певица Анна Асти лишилась новогоднего выступления в московском клубе Gipsy. Концерты отменились и у артистки Лолиты Милявской. Она иронично отреагировала на это, назвав себя пенсионеркой.

Блокировки Депутаты Анастасия Ивлеева Красноярский край
29 декабря 2023, 04:32
Wildberries повысит тарифы для продавцов бытовой техники
РИА «Новости»
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Интернет-магазин Wildberries повысит размер комиссии на продажу бытовой техники и электронных приборов. Об этом сообщило РБК, сославшись на представителя маркетплейса.

Интернет-магазин Wildberries повысит размер комиссии на продажу бытовой техники и электронных приборов. Об этом сообщило РБК , сославшись на представителя маркетплейса.

«На десятую часть таких товаров, как наушники, проекторы, электросамокаты и зарядные устройства, ставки не изменятся, на пятую часть - вырастут на два процентных пункта (мониторы, фотоаппараты, геймпады и другое)», - рассказал собеседник издания.

По данным источника, комиссию на процессоры увеличат на семь процентных пункта, а на умные часы - на 10. Остальных товаров изменения не коснутся.

Ранее основательница сервиса Татьяна Бакальчук заявила, что Wildberries начал работать на китайском рынке с местными продавцами и производителями. По ее словам, они будут поставлять свою продукцию на площадку. При этом российский сегмент продолжит быть приоритетным направлением для маркетплейса.

Торговля Магазины Маркетплейсы
29 декабря 2023, 03:58
Россиянам напомнили, сколько времени можно хранить новогодние салаты
Freepik
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Салаты относят к скоропортящимся продуктам, которые содержат благоприятную среду для развития токсичных микроорганизмов, поэтому важно соблюдать срок и температуру хранения этих блюд. О мерах безопасности в преддверии новогодних праздников напомнили в Роспотребнадзоре.

«В салатах обычно смешивают продукты с разным сроком хранения, поэтому срок годности салата будет зависеть от рецепта. Добавление соуса или майонеза способствует ускорению процесса размножения микробов», - рассказали в ведомстве.

Винегрет, салаты из вареных или сырых овощей, копченостей и мяса птицы следует хранить не больше 18 часов. После заправки этот срок уменьшится до 12 часов. Салаты с морепродуктами без заправки испортятся через 12 часов, а с консервированными овощами или вареными яйцами - через шесть часов. Самыми стойкими оказались салатные блюда из квашеных, соленых и маринованных овощей - до 36 часов. Все угощения следует держать в холодильнике при температуре 2… 6 градусов.

Ранее эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова рекомендовала предусмотреть порционирование блюд на праздничном столе. По ее словам, оптимизация питания в новогоднюю ночь поможет избежать переедания.

Праздники Роспотребнадзор Новый год Продукты
29 декабря 2023, 03:03
Стало известно, на сколько подорожает вино в январе 2024 года
РИА «Новости»
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Повышение цен на вино начнется после новогодних праздников, к лету стоимость алкогольного напитка вырастет на 20-30%. Об этом агентству «Прайм» рассказал профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Вячеслав Чеглов.

Акцизы на вино вырастут в три раза с 1 мая 2024 года, однако повышения цен стоит ожидать в начале года. Акциз с мая вырастет с 34 до 108 рублей за литр, и рост продолжится, что отразится на ценах. Сначала, в январе, подорожает дешевое вино, отметил Чеглов.

«Виноделы будут следить за сохранением паритета и, вполне возможно, поднимать свои цены», - заявил профессор.

Импортное вино подорожает после новых поставок, отечественные виноделы также поднимут цены. К лету средний чек на вино вырастет на 20-30%, уверен эксперт.

Спиртные напитки в российских магазинах в 2024 году подорожают в среднем на 10%. В сегменте водки, ликеро-водочной продукции подорожание будет менее заметно, считают эксперты.

Праздники Алкоголь Магазины Вино Новый год

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