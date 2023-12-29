Опрос kp.ru: 48% россиян назвали выставку «Россия» главным культурным событием года
Более 48% россиян признались, что считают самым главным культурным событием 2023 года проведение выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщил сайт kp.ru.
Еще 44% соотечественников назвали значимым событием года историю болезни и восстановления Романа Костомарова. Опрошенные подчеркнули, что спортсмен продолжат демонстрировать невероятную силу духа и вдохновлять людей своим примером.
Кроме того, в число главных культурных событий по мнению россиян вошли первый снятый в космосе фильм «Вызов», нашумевший сериал «Слово пацана» и самый кассовый фильм «Чебурашка».