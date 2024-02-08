Определили самую пьющую страну Европы

Рейтинг составили на основе исследований Организации экономического сотрудничества и развития, Евростата и ВОЗ за 2020 год. Латвия заняла первое место. Каждый житель этой страны старше 15 лет выпивал 12,1 литра алкоголя в год. Литва с 11,4 литра опустилась на третье место и потеряла титул самой пьющей страны Европы.

С 2010 года употребление алкоголя сократилось в Эстонии, Ирландии, Испании, Франции, Сербии, Германии, Нидерландах, Дании и других странах. Выпивать больше стали жители Болгарии, Румынии, Мальты, Польши, Италии, Норвегии и Исландии.

Больше остальных потратили на алкоголь жители Эстонии. По подсчетам аналитиков, 5,2% доходов страны поступили от продажи спиртного. В России в 2024 году спрогнозировали рост цен на виски и ром. Подорожание объяснили повышением акциза и изменением курса валют.