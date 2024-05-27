Определилась архитектура деловой программы «Здорового общества» на ПМЭФ

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В программу, в частности, войдет рассмотрение вопросов инноваций в развития медицинской науки, корпоративного здоровья, программ корпоративной социальной ответственности. Среди тем экспертных дискуссий - технологическое предпринимательство в медицине, экосистема красоты и здоровья, инновационные методики борьбы с раком легких, здоровое питание и БАДы.

Тема здоровья и здоровьесбережения - одно из ключевых направлений деловых мероприятий, которые организует фонд «Росконгресс», напомнила первый заместитель директора по развитию, руководитель дирекции по здравоохранению фонда Анастасия Столкова.

«В рамках Петербургского международного экономического форума экосистема „Здоровое общество“ выступит организатором большой деловой программы, охватывающей актуальные темы здравоохранения. Также мы представим новое направление - „РК-Медицина“», - рассказала она.

По словам Столковой, новая структура будет способствовать продвижению российских медицинских технологий, медизделий и лекарств на рынки, в том числе зарубежные.

Экосистема также организует ряд сессий по темам здоровьесбережения, здравоохранения и биомедицинских технологий в рамках основной деловой программы ПМЭФ. На полях форума пройдет бизнес-завтрак «Ориентиры современного общества: курс на нравственную безопасность».